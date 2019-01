Börse London schließt klar im Minus

London (APA) - Die Börse in London hat den Handel am Montag mit klaren Abschlägen beendet. Der FT-SE-100 Index schloss bei 6.747,10 Punkten und einem Minus von 62,12 Einheiten oder 0,91 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 25 Gewinner und 75 Verlierer gegenüber. Ein Wert schloss unverändert.

Zum Start der neuen Woche wirkten weiterhin mehrere Unsicherheitsfaktoren auf die Märkte. So warten die Anleger auf wichtige Ereignisse, die in dieser Woche noch stattfinden. Zunächst steht am morgigen Dienstag die Abstimmung im britischen Parlament zum Brexit-Plan B von Premierministerin Theresa May auf der Agenda.

Großbritannien wird am 29. März voraussichtlich aus der EU ausscheiden. Das ursprünglich mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May war Mitte Jänner vom Parlament allerdings mit überwältigender Mehrheit abgelehnt worden. Daher sollen morgen die Abgeordneten über einen Plan B abstimmen. Noch ist aber unklar, was dieser Plan beinhaltet.

Am Mittwoch wird dann die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekanntgeben. Weiters werden im Wochenverlauf China und die USA noch einmal zu Gesprächen bezüglich des Handelsstreits zusammenkommen.

Unter den Einzelwerten waren im Zuge gefallener Ölpreise Werte wie BP (minus 2,37 Prozent) und Royal Dutch Shell (B-Aktien) (minus 1,83 Prozent) auf der Verliererseite zu finden. Die Kurse für Brent und WTI waren zum Wochenstart deutlich unter Druck geraten, nachdem jüngste Daten vom Freitag einen Anstieg der US-Bohraktivität gezeigt hatten.

Einige Papiere aus der Bergbaubranche profitierten dagegen von dem klaren Anstieg der chinesischen Eisenerz-Futures. Nach einem Dammbruch in Brasilien mit zahlreichen Toten sind die Kurse für Eisenerz in China zeitweise um zeitweise sechs Prozent nach oben geklettert und erreichten damit den höchsten Stand seit September 2017.

Bei Rio Tinto ging es vor diesem Hintergrund um 1,71 Prozent bergauf und BHP Billiton gewannen 0,61 Prozent. Nicht alle Minenwerte schlossen sich jedoch dem positiven Trend an: So verloren unter anderem Antofagasta 1,67 Prozent und Glencore gaben 2,03 Prozent ab.

Auch Tesco-Aktien fielen um 1,73 Prozent. Der Einzelhändler baut bis zu 9.000 Arbeitsplätze ab. Für bis zu 4.500 der betroffenen Angestellten könnten neue Stellen im Konzern gefunden werden, teilte der Konzern mit.

