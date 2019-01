BASF schafft neuen Spitzenposten für Digitalisierung

Ludwigshafen (APA/Reuters) - BASF will die Digitalisierung im Ludwigshafener Chemiekonzern forcieren. Die Aktivitäten auf den Feldern Digitalisierung und IT seien in einem neuen Funktionsbereich zusammengeführt worden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Einheit werde von Christoph Wegner geleitet, der Chief Digital Officer bei BASF werde.

Der 49-Jährige arbeitet seit 1997 für den Chemiekonzern, zuletzt als President Supply Chain Operations und Information Services. Eine verstärkte Digitalisierung ist einer der Schwerpunkte, die sich der neue BASF-Chef Martin Brudermüller auf die Fahnen geschrieben hat. Bis 2022 will der Konzern die Prozesse in mehr als 350 seiner Anlagen weltweit digitalisieren.

