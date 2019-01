66-Jähriger von drei Unbekannten in Großarl überfallen

Großarl/Bez. St. Johann im Pongau (APA) - Ein 66-Jähriger ist heute, Montag, am Nachmittag von drei unbekannten Tätern in seinem Haus in Großarl (Pongau) überfallen und verletzt worden. Ersten polizeilichen Informationen zufolge durchsuchten die Maskierten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Zu dem Überfall kam es gegen 14.00 Uhr. Die Höhe der Beute war vorerst nicht bekannt. Die Täter - es handelte sich offenbar um zwei Männer und eine Frau - sollen zumindest eine Pistole bei sich gehabt haben. Offenbar wurde der Pongauer damit auch bedroht. Es dürfte aber kein Schuss abgegeben worden sein, sagte ein Polizei-Sprecher auf APA-Anfrage.

Der 66-Jährige wurde ins Krankenhaus Schwarzach im Pongau gebracht. Eine Fahndung nach den Tätern verlief vorerst ohne Erfolg. „Derzeit laufen Erhebungen sowie die Vernehmung des Opfers durch das Landeskriminalamt Salzburg“, informierte die Landespolizeidirektion Salzburg in einer Presseaussendung. Nähere Angaben zu dem Vorfall könne er derzeit nicht machen, sagte der Polizei-Sprecher.