Basketball: NBA-Superstar Anthony Davis fordert Wechsel

New Orleans (Louisiana) (APA) - Basketball-Superstar Anthony Davis will die New Orleans Pelicans verlassen und sich einem anderen NBA-Club anschließen. Dies bestätigte sein Agent Rich Paul am Montag gegenüber ESPN. „Anthony will zu einem Team, mit dem er konstant gewinnen und einen Titel holen kann“, wurde Paul zitiert. Die Pelicans stehen derzeit nur auf Platz 13 unter den 15 NBA-Teams der Western Conference.

Die Trade-Deadline für die aktuelle NBA-Saison ist der 7. Februar. Danach wäre ein Wechsel von Davis, der aktuell wegen einer Zeigefingerverletzung pausiert und dessen Vertrag in New Orleans noch bis Sommer 2020 läuft, erst nach dem Saisonende möglich. Laut US-Medienberichten kommt ein schneller Trade des 25-jährigen Forward-Centers lediglich zu den Los Angeles Lakers infrage. Nicht nur weil Paul auch deren Superstar LeBron James managt, sondern weil der 16-fache NBA-Champion (zuletzt 2010) bereit wäre, sich von wichtigen jungen Spielern im Tausch für Davis zu trennen.

Außerdem hatte James Mitte Dezember in einem Interview betont, dass es „unglaublich und fantastisch“ wäre, wenn er mit Davis bei den Lakers zusammenspielen könnte. Danach hatten sich mehrere General Manager von NBA-Teams über diesen „Rekrutierungsversuch“ beschwert, der laut Reglement untersagt ist.

Davis, der diese Saison im Schnitt 29,3 Punkte, 13,3 Rebounds und 4,4 Assists (alles Karrierebestwerte) pro Partie verbucht, war im NBA-Draft 2012 der Toppick und holte mit dem US-Team im selben Jahr Olympia-Gold in London. Mit den Pelicans erreichte der „Big Man“ (2,08 m) bisher nur zweimal die NBA-Play-offs. 2015 scheiterte New Orleans bereits in der Auftaktrunde mit 0:4 in der „best of seven“-Serie am späteren Champion Golden State Warriors. Im Vorjahr zogen Davis und Co. zwar mit einem 4:0 gegen die Portland Trail Blazers ins Western-Conference-Semifinale ein, in dem aber mit 1:4 gegen die Warriors Endstation war.