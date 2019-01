US-Anleihen tendieren leicht im Plus

New York (APA/dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag im späten US-Handel leicht zugelegt. Die Gewinne hielten sich in engen Grenzen. Beobachter nannten die Schwäche am Aktienmarkt als Grund für das moderate Interesse an sicheren Wertpapieren. Wesentliche Konjunkturdaten stehen zum Wochenstart nicht auf dem Programm. Allerdings könnte im Laufe der Woche ein hohes Datenaufkommen bevorstehen, falls wegen des mittlerweile ausgesetzten Shutdowns verzögerte Zahlen nachgereicht werden.

Hauptereignis der Woche ist an den amerikanischen Finanzmärkten die Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Am Mittwoch wird die Fed nach ihrer zweitägigen Sitzung ihre Entscheidungen bekanntgeben. Es wird mit konstanten Leitzinsen und der Ankündigung einer Zinspause gerechnet. Entsprechend hatten sich bereits mehrere hochrangige Zentralbanker, unter ihnen der Fed-Vorsitzende Jerome Powell und Fed-Vize Richard Clarida, geäußert.

Zweijährige Anleihen legten um 1/32 Punkt auf 99 26/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,59 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 3/32 Punkte auf 100 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,58 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 4/32 Punkte auf 103 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,74 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 4/32 Punkte auf 106 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,06 Prozent.