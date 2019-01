New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörse hat am Montag tiefrot geschlossen. Nach sehr enttäuschenden Quartalszahlen des Baumaschinenherstellers Caterpillar und des Grafikchip-Produzenten Nvidia rutschte die Wall Street merklich ins Minus. Zuvor hatten die US-Börsen jedoch fünf Gewinnwochen in Folge absolviert.

Der Dow Jones Industrial Index rasselte um 208,98 Punkte oder 0,84 Prozent auf 24.528,22 Einheiten tiefer. Der S&P-500 Index reduzierte sich um 20,91 Punkte oder 0,78 Prozent auf 2.643,85 Zähler zu. Der Nasdaq Composite Index ermäßigte sich um 79,18 Einheiten oder 1,11 Prozent auf 7.085,69 Zähler.

Ein schwächeres China-Geschäft hatte Caterpillar zu schaffen gemacht. Der Großkonzern enttäuschte mit den jüngsten Quartalszahlen und dem Geschäftsausblick für das laufende Jahr. Der Aktienkurs sackte daraufhin um 9,1 Prozent ab und lag abgeschlagen am Ende des Dow.

Für die Papiere des Chip-Experten Nvidia ging es sogar um 13,8 Prozent abwärts. Auch hier hatten schwächere Geschäfte in China auf den Umsatz im Weihnachtsquartal gedrückt. Das Ausmaß der Enttäuschung deute auf eine bemerkenswerte Verlangsamung im Datencenter-Geschäft in China hin, sagte Analyst Mitch Steves von der Bank RBC.

Der vorläufige Kompromiss im US-Haushaltsstreit zwischen Präsident Donald Trump und den Demokraten im Repräsentantenhaus schafft nach Aussage eines Analysten für die Anleger keine neue Gewissheit, sondern verlängert nur die Unsicherheit. Derzeit sehe das Ganze eher nach einer Vertagung als nach einer Einigung aus. Ein erneuter „Shutddown“ in knapp drei Wochen sollte daher niemanden überraschen.

Zu der US-Notenbanksitzung in dieser Woche sagte ein Experte, die Erwartungen der Anleger und jene der Fed seien bisher massiv auseinander gegangen. Während die Börsianer mit keinen weiteren Zinsanhebungen in diesem Jahr gerechnet hätten, sei die Fed zuletzt von zwei weiteren Zinsschritten ausgegangen. Nun hofften nicht wenige Anleger auf ein Zurückrudern der Währungshüter.

