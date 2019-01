Athens Vizebürgermeister: „Migration als Menschenrecht“

Wien (APA) - Für den Vizebürgermeister von Athen, Lefteris Papagiannakis, ist Migration „in gewisser Weise ein Menschenrecht“. „Migrationsbewegungen sind Teil der Menschheitsgeschichte“, sagte der für Flüchtlinge und Migration zuständige griechische Lokalpolitiker am Montag im Rahmen der Act.Now Konferenz in Wien zur APA. Menschen an Migration hindern zu wollen, sei, wie Wasser am Fließen hindern zu wollen.

Die „Abschreckungspolitik“ der EU funktioniere nicht. „Wir verraten uns, die Mitbürger und unsere Werte“, erklärte Papagiannakis. „Wir wiederholen die Fehler der Vergangenheit und erwarten ein anderes Ergebnis“, fuhr er fort. „Ich glaube, wir haben den falschen Blick auf die Situation“, bemerkte er und sprach sich für umfassendere Maßnahmen aus: „Es geht darum, die globale Politik zu verändern, da man das als einzelne Staaten nicht lösen kann“, schlussfolgerte er. Der UN-Migrationspakt sei ein Zeichen dafür, dass man beginne, auf globaler Ebene Verantwortung zu übernehmen.

Laut Papagiannakis entwickle sich Griechenland vom Transitland zum Zielland für Flüchtlinge. „Die Situation ist kompliziert, weil wir nun die Integrationsphase erreichen“, erklärte er. Man müsse darum mehr investieren: Sowohl Geld, als auch Zeit und Personal. Die griechische Regierung habe vor drei Wochen die nationale Integrationsstrategie vorgelegt. „Die Gemeinden, die in Griechenland Flüchtlinge unterstützen, tun dies auf freiwilliger Basis. Athen hatte keine andere Wahl (...), wir haben auch sehr viel mehr getan, als unbedingt nötig war“, berichtete er. Die Stadt beherberge rund 30 Prozent der Flüchtlinge in Griechenland: Um die 18.000 Menschen.

Der Lokalpolitiker rief darum die Regierung zu mehr Unterstützung auf und bat auch die EU um Beistand. „Die EU muss sich für die Gemeinden einsetzen, da sie mancherorts die Rolle des Staates übernehmen. Alles passiert in den Gemeinden, dort werden auch die kommenden EU-Wahlen entschieden“, sagte er.

Auch auf den griechischen Inseln hofft man auf mehr Unterstützung durch die Regierung und die EU. Die Insel Chios, die rund sechs Kilometer vor der türkischen Küste liegt, ist eine der ersten Auffangorte für Flüchtlinge. „Die EU könnte dort die Situation verbessern und die Asylverfahren beschleunigen“, sagte Christos Sipilopoulos, Assistent des Bürgermeisters von Chios. Bis ihr Antrag angenommen werde, müssten die Flüchtlinge in Lagern auf der Insel bleiben. „Die Lager beherbergen rund 1.500 bis 2.000 Menschen“, berichtete er. Dort blieben die Flüchtlinge maximal vier Monate, momentan kämen rund 100 neue Flüchtlinge pro Monat. Die Regierung bemühe sich bereits, diesen Zeitraum zu verkürzen. „Natürlich wäre mehr Budget für die Lager besser, aber selbst mit mehr Geld bleibt ein Lager ein Lager“, so der Assistent.

Die Lager in Syriens Nachbarländern, die sich direkt an Grenze befinden, sind hingegen mit anderen Sorgen konfrontiert. „Die Schwierigkeiten in den Lagern sind noch immer dieselben, die Versorgungsprobleme bleiben bestehen“, berichtete Hassan Al-Rahibh, Bürgermeister der jordanischen Grenzregion Umm El Jimal, die rund 20.000 syrische Flüchtlinge beherberge. In Jordanien gebe es zwar keine neuen Flüchtlinge mehr, aber die geflohenen Syrer würden sich innerhalb des Landes hin zu den Grenzen Syriens bewegen. „Sie kommen zu uns, weil es eine Verbindung zwischen den syrischen und jordanischen Stämmen gibt“, erklärte er.

„Wir sind an der Grenze und das erste Land, in das die Syrer fliehen, ist entweder der Libanon oder Jordanien“, sagte auch Dalal Bassam, Bürgermeister der libanesischen Gemeinde Rachaya Alwadi. „Weil sie darauf hoffen, zurückkehren zu können, bleiben sie im Grenzbereich“, erklärte Bassam. Einige hätten den Weg zurück in die Heimat bereits angetreten: „Die Leute kehren heim, wenn in den Gebieten nicht mehr gekämpft wird“, berichtete er.

Bassam und Al-Rahibh arbeiten dennoch an der Integration der Syrer. „Anstelle die Flüchtlinge als Last anzusehen, haben wir einen Weg gefunden, von ihnen zu profitieren“, sagte Bassam. Die Kinder erhielten eine Ausbildung, von der auch die Gastgemeinde in Zukunft profitieren könne. „Sie werden dadurch besser in die Gemeinschaft integriert“, sagte er, gerade weil einige Flüchtlinge aufgrund der politischen Situation in ihrem Heimatland nicht dorthin zurückkehren wollten.

Für Papagiannakis ist die Migration ein globales Phänomen, dem man sich nicht entziehen könne. „Wir haben nunmal die Globalisierung“, unterstrich er. Man müsse die Bevölkerungen darum über die Situation aufklären. „Die Menschen wählen, wir müssen ihnen die wichtigen Informationen geben, damit sie eine mündige Entscheidung treffen können, oder wir füllen sie mit Lügen ab und haben dann eine Katastrophe vor uns“, sagte er.

(Die Gespräche führte Martin Auernheimer/APA)