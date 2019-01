Dampf aus dem Depot: Kanzleramts-Schau zeigt ein Objekt sowie Fotos

Wien (APA) - Seit gestern empfängt eine Dampf-Elektrisiermaschine aus 1847 die Besucher des Bundeskanzleramts. Der dort im Juni unter dem Titel „Kunst im Bundeskanzleramt“ eröffnete „kleine Ausstellungsbetrieb“ (Kulturminister Gernot Blümel) findet nämlich mit einem Objekt aus der Sammlung des Technischen Museums Wien (W) und großformatigen Fotos von Stefan Olah seine Fortsetzung.

Kunst und Technik seien „so etwas wie entfremdete Zwillinge“, sagte Blümel am Montagabend in seinem Statement zur Eröffnung der Schau, habe doch der griechische Begriff Poiesis einst keinen Unterschied bei der Art der menschlichen Hervorbringungen gemacht. Nach mumok-Chefin Karola Kraus war die Generaldirektorin des TMW, Gabriele Zuna-Kratky, eingeladen worden, Objekte aus dem Bestand ihres Hauses für eine Präsentation auszuwählen.

Sie habe zunächst an eine Turbine gedacht, sagte Zuna-Kratky, sich dann jedoch aus Gründen der leichteren Aufstellung für ein Exponat entschieden, das dennoch die Erwartung an ein Objekt ihres Hauses einigermaßen erfülle: „schwer, groß und aus Eisen“. So ist in einer Nische des Stiegenhauses nun eine Maschine aus der Frühzeit der elektrostatischen Generatoren zu bewundern, bei der elektrische Ladung durch Dampf erzeugt wurde.

Um zeitgenössische Kunst ebenso einzubeziehen wie die Tatsache, dass 93 Prozent der Bestände ihres Museums in Depots untergebracht sind, hat Zuna-Kratky außerdem einige große Fotos von Stefan Olah ausgewählt, die Depots des TMW zeigen. Sie stammen aus seiner 2012 bis 2014 gemachten Fotoserie „Museumsdepots“, für die er über 30 Depots und Archive in ganz Österreich besuchte. Im Steinsaal hängende Fotos aus der Sammlung historischer Objektbeschriftungen und dem Schellack-Plattenarchiv verweisen zudem auf die laufende Digitalisierungsoffensive, bei der bereits 170.000 Datensätze zu Sammlungsobjekten erstellt sowie 300.000 Stunden Tonmaterial digital gespeichert wurden, wie die Museumschefin erläuterte.

Zuna-Kratky (61) leitet das TMW seit dem Jahr 2000. Ihr Vertrag läuft Ende 2019 aus, die Position soll in den nächsten Tagen ausgeschrieben werden. Sie werde sich nicht um ein fünfte Amtsperiode bewerben, sagte die Generaldirektorin zur APA. Sie sei glücklich mit den von ihr verantworteten umfassenden Neuaufstellungen und Neukonzeptionen ihres Hauses, das sie in die Gegenwart geführt habe. Die Zukunft lege sie gerne in die Hände einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers.