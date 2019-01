Beziehung Österreich-Israel trotz FPÖ-Boykott so gut wie lange nicht

Wien/Tel Aviv (APA) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen absolviert ab Sonntag einen Staatsbesuch in Israel. Nachfolgend eine Chronologie der politischen und diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Österreich:

1949: De-facto-Anerkennung des 1948 gegründeten Staates Israel durch Österreich. Überführung der Gebeine von Theodor Herzl, des Vordenkers eines modernen Judenstaates, von Wien nach Jerusalem.

1950: Aufnahme konsularischer Beziehungen.

1951/52: Verhandlungen über einen österreichischen Handelskredit in Höhe von 100 Millionen Schilling; Österreich fordert als „Gegenleistung“ den Verzicht Israels auf Reparationsforderungen. Die israelische Delegation gibt bei der Vertragsunterzeichnung die Erklärung ab, dass alle Forderungen an Österreich getilgt wären. In der UNO-Generalversammlung stimmt Israel für die Beendigung der alliierten Okkupation Österreichs.

1956: Israel erhebt sein Generalkonsulat in Wien in den Rang einer Gesandtschaft, damit Aufnahme vollwertiger diplomatischer Beziehungen.

1959/60: Aufwertung beider Vertretungen zu Botschaften.

1968 bis 1986: 270.199 Juden aus der Sowjetunion wandern über Wien aus.

28. September 1973: Zwei arabische Terroristen nehmen aus einem Zug mit jüdischen Auswanderern aus der UdSSR vier Geiseln. Bundeskanzler Bruno Kreisky (SPÖ) erreicht das unblutige Ende der Geiselnahme mit der Zusage, das Durchgangslager Schönau in Niederösterreich schließen zu lassen. Israels Regierungschefin Golda Meir fordert in Wien ohne Erfolg die Rücknahme dieser Entscheidung.

1974: Kreisky leitet im Auftrag der Sozialistischen Internationale (SI) eine „Fact-Finding-Mission“ im Nahen Osten und setzt sich für die Lösung des Palästinenser-Problems ein.

1977: Nach der Wahlniederlage der israelischen Arbeiterpartei und der Regierungsübernahme der Rechten unter Ministerpräsident Menachem Begin verschärfen sich die verbalen Auseinandersetzungen mit Kreisky. Zwischen 1977 und 1982 finden keine offiziellen Besuche statt.

1980: Österreich erkennt als erster westlicher Staat die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) unter Yasser Arafat an.

1986: Nach der Wahl Kurt Waldheims zum Bundespräsidenten und der internationalen Debatte über dessen Kriegsvergangenheit stuft Israel seine diplomatische Mission in Wien auf Geschäftsträgerebene herab.

1992: Mit dem Ende von Waldheims Amtszeit und dem Regierungswechsel in Israel (Yitzhak Rabin von der Arbeiterpartei wird Premier) tritt eine Entspannung ein. Die israelische Regierung entsendet wieder einen Botschafter nach Wien.

1993: Bundeskanzler Franz Vranitzky (SPÖ) legt in einer Rede in der Hebräischen Universität zu Jerusalem ein historisches Bekenntnis zur österreichischen Mitverantwortung für die Opfer des Nationalsozialismus ab.

1994: Besuch von Thomas Klestil als erster österreichischer Bundespräsident in Israel.

1997: Visite des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu in Österreich. Es handelt sich um den ersten offiziellen Besuch eines israelischen Regierungschefs.

Februar 2000: Aus Protest gegen den Regierungseintritt von Jörg Haiders FPÖ zieht Israel seinen Botschafter „auf unbestimmte Zeit“ aus Wien ab. Die Botschaft wird abermals auf Geschäftsträgerebene herabgestuft. Österreich verzichtet auf Reziprozität und belässt seinen Botschafter in Tel Aviv.

2001: Einigung bei Restitutionsverhandlungen für Opfer des NS-Regimes.

Mai 2002: Kunststaatssekretär Franz Morak (ÖVP) wird als erstes Mitglied der schwarz-blauen Bundesregierung zu einem Arbeitsbesuch nach Israel eingeladen.

Juli 2003: Außenministerin Benita Ferrero-Waldner (ÖVP) vereinbart in Jerusalem mit ihrem israelischen Amtskollegen Silvan Shalom, dass nach dreieinhalb Jahren wieder ein israelischer Botschafter nach Wien entsandt werden soll.

21. Dezember 2003: Israel ist wieder durch einen Botschafter in Wien vertreten.

19. Oktober 2004: Als erster israelischer Präsident stattet Moshe Katzav Österreich einen Staatsbesuch ab.

25. Juli 2006: Ein österreichischer UNO-Militärbeobachter, Major Hans-Peter Lang, stirbt durch israelischen Artilleriebeschuss einer Beobachterstation im Südlibanon. Israel entschuldigt sich für den „tragischen Unfall“ und spricht von einem Koordinationsfehler.

2. September 2007: Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) besucht Israel. Er spricht auch die moralische Verantwortung Österreichs angesichts der an den Juden begangenen Verbrechen an: „Viele Täter des Holocaust waren Österreicher.“

14. Dezember 2008: Bundespräsident Heinz Fischer reist auf Einladung seines Amtskollegen Shimon Peres zu einem Staatsbesuch nach Israel.

14. Dezember 2009: Der israelische Verteidigungsminister und Vizepremier Ehud Barak kommt auf Einladung von Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) nach Wien.

23./24. Mai 2010: Bundeskanzler Werner Faymann besucht Israel und das palästinensische Westjordanland.

6. Juni 2013: Österreich beschließt den Abzug seiner rund 380 Soldaten von der Golan-Mission, nachdem es bei einem Grenzkontrollposten nahe der Stadt Quneitra zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Assad-Anhängern und Gegnern kommt. Die Republik war bis dahin der größte Truppensteller und als einziges Land seit 1974 dabei.

30. März bis 1. April 2014 - Der israelische Präsident Shimon Peres absolviert einen dreitägigen Staatsbesuch in Österreich.

23. Juni 2016: Der palästinensische Präsident Abbas kommt zu einem überraschenden Blitz-Besuch nach Wien. Er trifft mit Bundespräsident Fischer zusammen.

22. bis 25. April 2017: Bundeskanzler Christian Kern absolviert einen Arbeitsbesuch in Israel.

18. Dezember 2017: Nach dem neuerlichen Regierungseintritt der FPÖ erklärt Israel, die freiheitlichen Regierungsmitglieder vorerst zu boykottieren. In den von der FPÖ geführten Ministerien gibt es nur Kontakte auf Beamtenebene.

10. Juni 2018: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reist zu einem dreitägigen Besuch nach Israel, trifft Premierminister Benjamin Netanyahu sowie Staatspräsident Reuven Rivlin und stellt sich klar auf die Seite Israels. Der Kanzler betont auch Österreichs Verantwortung für den Holocaust. Netanyahu nennt Kurz einen „wahren Freund Israels und des jüdischen Volkes“.

4. Juli 2018: Bundeskanzler Kurz und der iranische Präsident Hassan Rouhani liefern sich bei einem Besuch Rouhanis in Wien einen öffentlichen Schlagabtausch zum Thema Israel. Kurz nennt es „absolut inakzeptabel, wenn das Existenzrecht Israels infrage gestellt wird oder zur Vernichtung Israels aufgerufen wird“. Rouhani wirft Israel daraufhin die Unterdrückung der Nahostregion vor.

9. Oktober 2018: Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) trifft trotz des Boykotts der israelischen Regierung beim Forum der Mittelmeer-Union in Barcelona mit dem israelischen Bauminister Yoav Galant zusammen. Die israelische Botschaft in Wien spricht von einem zufälligen Treffen am Rande der Konferenz. Dies ändere nichts an der Position der israelischen Regierung.

9. November 2018: Im Parlament wird im Beisein österreichischer Shoah-Überlebender aus Israel der Novemberpogrome 1938 gedacht. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) bittet die Gäste aus Israel im Namen Österreichs um Verzeihung.

12. November 2018: Die Präsidentschaftskanzlei bestätigt Gespräche zwischen Bundespräsident Van der Bellen und Israels Präsident Rivlin über eine mögliche Aufhebung des israelischen Boykotts gegenüber Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ). Allerdings habe man nicht über eine Aufhebung des Boykotts gegenüber der FPÖ generell gesprochen, sondern vor allem „die Frage nach Schritten einer Normalisierung gegenüber der Außenministerin“ erörtert. „Diese ist aufgrund ihres Amtes für den Dialog mit anderen Ländern zuständig und kein Mitglied der FPÖ“, so Van der Bellen. Der Boykott der FPÖ sei zu respektieren.

21. November 2018: Bei einer EU-Konferenz gegen Antisemitismus in Wien werden die EU-Staaten zu vermehrten Anstrengungen aufgerufen, die Juden in Europa zu schützen. Bundeskanzler Kurz drängt auf eine gemeinsame EU-Erklärung gegen Antisemitismus und wird vom Europäischen Jüdischen Kongress (EJC) mit dem „Jerusalem Navigator“ ausgezeichnet.

4. Dezember 2018: Israel hält am Boykott der FPÖ fest. „Es gibt in dieser Frage keine Änderung der israelischen Politik“, betont Außenamtssprecher Emanuel Nahshon im Gespräch mit österreichischen Journalisten. Es gebe auch keine Bedingungen oder „Benchmarks“ für eine Aufhebung. Nahshon macht klar, dass sich der Boykott auch auf Außenministerin Kneissl erstreckt.