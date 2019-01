UIAG hat Sachkapitalerhöhung abgeschlossen

Wien/Wels (APA) - Die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft Unternehmens Invest AG (UIAG) hat ihre Sachkapitalerhöhung abgeschlossen. Die Eintragung ins Firmenbuch sei am 29. Jänner 2019 erfolgt, teilte die UIAG mit. Das Grundkapital wurde durch die Ausgabe von 2,000.713 auf Inhaber lautende Stückaktien um 14,545.183,51 Euro auf 45.442.683,51 Euro erhöht.

Ab dem 1. Jänner 2019 werden die Finanzdaten der UIAG Informatik-Holding GmbH und der Plastech Holding GmbH in den Konzernabschluss der Gesellschaft integriert. Durch die Übernahme der Geschäftsanteile im Rahmen der Sachkapitalerhöhung hält die Gesellschaft nun rund 90,95 Prozent am Stammkapital der UIAG Informatik-Holding und 90 Prozent am Stammkapital der Plastech Holding. Durch die Erlangung der Kontrolle über die beiden Unternehmen werden diese ab Jahresbeginn vollkonsolidiert. In den Konsolidierungskreis aufgenommen werden im Zuge der Sachkapitalerhöhung auch die Kautex-Holding GmbH, und die All for One Steeb AG.

Es sei davon auszugehen, dass durch die Sacheinlagen und der damit verbundenen Konsolidierung eine „bedeutende Veränderung der Aktiva und Passiva sowie der Erträge der Gesellschaft eintritt“, teilte die UIAG am Dienstag mit.

Um die durch die Sachkapitalerhöhung eingetretene Verwässerung der Streubesitzaktionäre auszugleichen, soll nach Vorliegen eines von der Finanzmarktaufsicht gebilligten Kapitalmarktprospekts die beschlossene ordentliche Barkapitalerhöhung durchgeführt werden.

~ ISIN AT0000816301 WEB http://www.uiag.at ~ APA051 2019-01-29/08:24