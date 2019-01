Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund vier Punkte über dem Schluss-Stand vom Montag (2.965,76) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 2.930 und 2.995 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 2.955,00 Punkten aus.

Nach dem negativen Wochenauftakt werden heute auch die anderen europäischen Indizes zu Handelsbeginn nur wenig verändert erwartet. Die Vorgaben der Übersee-Märkte fielen mehrheitlich schwächer aus. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato noch sehr dünn.

Neben aktuellen Unternehmensergebnissen aus Europa und den USA könnten auch auf die aktuellen Entwicklungen in der Brexit-Frage in den Fokus der Anleger rücken. Das britische Unterhaus stimmt heute Abend über das weitere Vorgehen beim EU-Austritt ab.

Datenseitig werden heute keine allzu starken Impulse erwartet. Am ehesten könnte dabei noch am Nachmittag in den USA das Verbrauchervertrauen des Conference Boards für Bewegung sorgen.

Am Montag hatte der ATX um 1,07 Prozent schwächer bei 2.965,76 Punkten geschlossen. Das europäische Börsenumfeld zeigte sich ebenfalls im roten Bereich.

Bei den Einzelwerten in Wien gingen die Aktien der OMV um 1,13 Prozent tiefer bei 41,90 Euro aus dem Handel. Der Öl- und Gaskonzern hatte am Wochenende bekanntgegeben, um 2,5 Mrd. Dollar 15 Prozent an der ADNOC Refining in Abu Dhabi zu erwerben sowie einen ebenso großen Anteil an einem Trading Joint Venture, das gegründet werden soll. Allerdings belastete eine schwache Branchenstimmung Ölaktien europaweit.

Sehr schwach zeigten sich auch die Bankaktien Raiffeisen (minus 3,25 Prozent auf 23,52 Euro) und Erste Group (minus 2,56 Prozent auf 30,42 Euro).

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

~ Telekom Austria +1,39% 6,55 Euro Andritz +0,94% 43,14 Euro voestalpine +0,93% 28,35 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

~ Polytec -3,54% 9,26 Euro Valneva -3,50% 3,31 Euro Raiffeisen Bank International -3,25% 23,52 Euro ~

