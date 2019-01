Börse Tokio schließt knapp im Plus

Tokio (APA) - Die Börse in Tokio hat am Dienstag knapp im Plus geschlossen. Der Nikkei-225 stieg um 0,08 Prozent auf 20.664,64 Zähler. Der Topix gewann 0,10 Prozent auf 1.557,09 Einheiten. 1.127 Kursgewinnern standen 888 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 89 Titel.

An den übrigen asiatischen Handelsplätzen ging es mehrheitlich abwärts, der japanische Aktienmarkt holte seine Verlaufsverluste jedoch auf und beendete den Handelstag knapp im grünen Bereich. Für Unsicherheit in Asien sorgte die nun erfolgte Anklage des US-Justizministeriums gegen Huawei, den größten Hersteller von Telekom-Hardware der Welt sowie mehrere seiner Töchter.

Im Zentrum steht die Tätigkeit der Huawei-Tochter Skycom im Iran. In diesem Zusammenhang verlangen die USA auch offiziell die Auslieferung der in Kanada inhaftierten Finanzchefin des chinesischen Konzerns, Meng Wanzhou. Einige Börsianer fürchten einen negativen Einfluss auf die Lösung des Handelsstreits mit China.

Auf Unternehmensseite gab All Nippon Airways (ANA) den Kauf von neuen Mittelstreckenjets bekannt. Die japanische Fluggesellschaft setzt auf eine gemischte Flotte von Boeing und Airbus. Das Unternehmen teilt eine milliardenschwere Neubestellung unter den beiden weltgrößten Flugzeugbauern auf. Dabei entfällt der Löwenanteil auf den US-Konzern Boeing. Die ANA-Titel stiegen deutlich stärker als der Gesamtmarkt um 1,27 Prozent.

Stärkster Wert im Nikkei-225 waren allerdings die Aktien des Stromkonzerns Tepco mit einem Plus von 3,74 Prozent. Auch die Papiere des Konkurrenten Chubu Electric Power legten klar zu und beendeten den Handelstag um 2,35 Prozent höher.

Dagegen zeigten sich Werte aus der Chipbranche schwach. Die Aktien von Screen Holdings brachen um 6,00 Prozent ein, die Anteilsscheine von Advantest fielen um 4,61 Prozent und die Papiere von Tokyo Electron gingen um 2,42 Prozent tiefer aus dem Handel. Am Vortag hatte der US-Chipkonzern Nvidia enttäuschende Zahlen vorgelegt. Die Aktie war in New York daraufhin um über 13 Prozent abgestürzt.

~ ISIN XC0009692440 ~ APA065 2019-01-29/08:59