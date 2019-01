Europas Leitbörsen eröffnen uneinheitlich - London im Plus

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben am Dienstag uneinheitlich eröffnet. Im Mittelpunkt stehen an den Märkten die für heute Abend angesetzte Abstimmung zum weiteren Vorgehen beim Brexit im britischen Parlament sowie die Anklage in den USA gegen den chinesischen Telekomkonzern Huawei.

Der Euro-Stoxx-50 fiel gegen 9.30 Uhr um 0,12 Prozent auf 3.133,42 Einheiten. Der deutsche Leitindex DAX gab um 0,32 Prozent auf 11.174,77 Punkte nach. Dagegen notierte der FTSE-100 in London im Plus und stieg um 0,60 Prozent auf 6.787,55 Punkte.

Nach dem Nein des britischen Parlaments zum Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May suchen die Abgeordneten nach Wegen, um einen Austritt ohne Abkommen zu vermeiden. Auf dem Tisch liegen zahlreiche Änderungsanträge, mit denen die Abgeordneten Einfluss auf den Prozess nehmen wollen.

Premierministerin May hat Regierungskreisen zufolge noch kein Datum für eine erneute Abstimmung im Unterhaus angesetzt. In einer Fraktionssitzung der Konservativen am Montag habe sich May vielmehr eine Frist bis zum 13. Februar gesetzt, ein Abkommen durch das Parlament zu bekommen.

Unterdessen hat das US-Justizministerium Anklage gegen den chinesischen Telekom-Riesen Huawei und Tochterfirmen erhoben und die Auslieferung der in Kanada festgehaltenen Finanzchefin und Tochter des Gründers, Meng Wanzhou, beantragt. Dem weltgrößten Telekomausrüster und zweitgrößten Handyhersteller werden Verstöße gegen Iran-Sanktionen, Geldwäsche, Betrug, Verschwörung zur Behinderung der Justiz und Industriespionage vorgeworfen.

Am Markt könnte dies Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China dämpfen. Bei den für diese Woche geplanten Gesprächen zur Lösung des Streits wird der stellvertretende chinesische Ministerpräsident Liu He am Donnerstag auch US-Präsident Donald Trump treffen. Liu wird am Mittwoch in Washington erwartet. Geleitet werden sollen die Gespräche von Handelsbeauftragtem Robert Lighthizer.

Im Euro-Stoxx-50 zogen die Aktien von Philips als stärkster Wert um 1,47 Prozent an. Der niederländische Medizintechnikkonzern hat im vierten Quartal beim Umsatz deutlicher zulegen können als erwartet. Der Erlös kletterte im vierten Quartal um 5 Prozent auf 5,59 Mrd. Euro. Vor allem das Geschäft mit Diagnose- und Behandlungsgeräten lief gut.

Dagegen rutschten die Titel von SAP mit einem Minus von 2,52 Prozent ans Indexende. Das Wachstum im Neugeschäft des deutschen Softwarekonzerns hat sich im Schlussquartal deutlich verlangsamt. Die neuen Cloud-Buchungen stiegen währungsbereinigt um 23 Prozent. Im Vorquartal hatte es noch ein Plus von 37 Prozent gegeben.

