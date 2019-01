Filmmonat Februar: Oscar, Berlinale und einige Rückblicke

Wien (APA) - Der Filmmonat Februar wird traditionell von den beiden Großveranstaltungen Berlinale und Oscar-Verleihung dominiert. Einzig das Filmarchiv und das Wiener Filmmuseum halten mit kleineren Programmen gegen die Übermacht.

Joe D‘Amato-Tribute im Filmarchiv (1. bis 3. Februar): Als kleines Kontrastprogramm zum laufenden Tribute an Wim Wenders, ehrt das Wiener Filmarchiv den italienischen Kultregisseur Joe D‘Amato im Rahmen eines „Wild Weekend“ mit einer ganzen Reihe seiner wichtigsten Werke. So hat sich der 1999 verstorbene Filmemacher doch mit Arbeiten wie seiner „Black Emanuelle“-Reihe oder „Man Eater“ mittlerweile als Meister des Horror- und Erotikgenres etabliert.

„A Collected Gaze“ im Filmmuseum (6. und 7. Februar): An sich ist im Filmmuseum noch bis 28. Februar die große Retrospektive zu den beiden italienischen Regiegiganten Federico Fellini und Ermanno Olmi zu sehen, die vom cineastischen Pendant zur Ausstellung „Krieg. Auf den Spuren einer Evolution“ im Naturhistorischen Museum flankiert wird. Am 6. und 7. Februar jedoch widmet man sich mit einem Schwerpunkt der Geschichte des australischen Experimentalkinos. Dabei wird auf die Bedeutung des Lichts, der Musik und der Tonalität sowie der konkreten Filmemacher aus dem Umfeld des Artist Film Workshops in Melbourne abgezielt. Und wer kennt sich mit der Materie besser aus als Filmmuseumschef Michael Loebenstein - war dieser doch vor Amtsantritt Geschäftsführer des National Film and Sound Archives in Australien...

Joe May im Filmarchiv (7. bis 28. Februar): Vor allem ist im Wiener Filmarchiv auch im kommenden Monat die groß angelegte Retrospektive zum Oeuvre von Wim Wenders zu sehen, inklusive der Fotoausstellung zum Frühwerk des Meisters. Parallel dazu jedoch würdigt man mit einer Rückschau auch das Oeuvre des in Wien geborenen Autors, Regisseurs und Produzenten Joe May, dessen Werk heute beinahe vergessen ist. Und das, obwohl May bis zu seiner Vertreibung 1933 mit Filmen wie „Das indische Grabmal“ zu den Aushängeschildern des Weimarer Kinos gehörte.

Österreichische Filme bei der 69. Berlinale (7. bis 17. Februar): Wenn in der deutschen Hauptstadt am 7. Februar wieder die Berlinale Tausende in die Kinosäle lockt, ist auch das österreichische Filmschaffen gewohnt stark vertreten. Den prominentesten Platz hat sich dabei heuer Marie Kreutzer mit ihrem neuen Film „Der Boden unter den Füßen“ gesichert, der im Wettbewerb um den Goldenen Bären ist. In der Reihe „Forum“ finden sich Nikolaus Geyrhalters neuer Dokumentarfilm „Erde“ sowie die aus einem Projekt des steirischen herbsts entstandene Jelinek-Verfilmung „Die Kinder der Toten“, während sich bei den „Berlinale Series“ David Schalkos neuer Serienknaller „M - Eine Stadt sucht einen Mörder“ vorstellt. Hinzu kommen zahlreiche Koproduktionen wie etwa Heinrich Breloers „Brecht“, bevor dann am 16. Februar die Bären in Berlin vergeben werden.

Oscars (24. Februar): Bald heißt es wieder „And the Oscar goes to....“ im Dolby Theatre von Hollywood. Am 24. Februar versammelt sich die internationale Filmprominenz, um zum 91. Mal die legendären Goldbuben unter sich aufzuteilen. Das Favoritenfeld präsentiert sich dabei ausgeglichen wie lange nicht, mit dem mexikanischen Schwarz-Weiß-Drama „Roma“ von Alfonso Cuaron und Yorgos Lanthimos‘ Barocksatire „The Favourite“ mit je zehn Nominierungen an der Spitze. Auf Stockerlplatz 2 folgen mit je acht Nennungen Adam McKays Politkomödie „Vice“ über den einstigen US-Vizepräsident Dick Cheney mit Christian Bale sowie die mit Lady Gaga ebenfalls prominent besetzte Musikbiografie „A Star is Born“. Mit sieben Nominierungen geht das schwarze Superheldenspektakel „Black Panther“ und mit sechs Spike Lees Buddy-Politmovie „BlacKkKlansman“ in das Rennen um die Trophäen. Viele Möglichkeiten für glückliche Gewinner also.

