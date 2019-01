Monatsvorschau Februar: Ausstellungen

Wien (APA) - Überblick über Ausstellungseröffnungen im Monat Februar in Österreich auf Basis der vorhandenen Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung.

Oberösterreich:

~ 2. „Klaus Pinter - Neue bis 19.4. Linz, Galerie halle

grafische Arbeiten“ 3. „Wolfgang Dieter bis 21.4. Thalheim bei Wels,

Bauer - Die Museum Angerlehner

Vermessung des

Luxus“ 3. „Doris Miedl-Pisecky Pregarten, Bruckmühle

- Malerei“ 4. „Christoph bis 27. Linz, Galerie der

Luckeneder - Zur bvoö im

rechten Zeit“ Kulturquartier 6. „Preise und Talente“ Linz,

PowerTowerEnergie 6. „Herbert Ploberger - bis 26.5. Linz, Landesgalerie

Im Spannungsfeld

zwischen bildender

und angewandter

Kunst“ 6. „Joachim Bergauer - bis 10.3. Traun, Galerie der

SO. Reflexionen eine Stadt

Beobachters“ 6. „Keine Kunst Teil 2 bis 2.3. Wels, Galerie Forum

- Die Ästhetik des

Zufalls“ 7. „Frauenleben im Ried/Innkreis, Museum

Mittelalter“ Innviertler

Volkskundehaus 7. „Stephan Gasser, bis 2.3. Ried/Innkreis,

Stefanie Sargnagel - galerie20gerhaus

nix lustig? Comix

und Absurdes“ 8. „Christine Lejeune, bis 10.5. Gmunden, Galerie 10er

Magdalena Aichinger Haus

- Magische Glas- und

Bildwelten“ 9. „Hape bis 17.3.; Steyr, Schloss

Schreiberhuber“ Kunstverein 11. „Thomas Parzer und bis 23. Vöcklabruck,

Alfred Rameis“ Stadtgalerie 12. „Museum Backstage - bis 6.5.; Erster Linz, Schlossmuseum

Ausgewählte Ausstellungstag

Handschriften aus

der Graphischen

Sammlung“ 14. „Lorenz Estermann“; Wels, Galerie der

„Go Public - #30“ Stadt 15. „30 Jahre Museum der bis 30.3. Bad Ischl, Museum der

Stadt Bad Ischl“ Stadt 16. „Manfred Hebenstreit bis 23.3. Gmunden, Galerie 422

- Landflucht“ 21. „Stephan Unterberger bis 14.6. Bad Ischl, Villa

- Betonbilder“ Seilern 27. „Walter Angerer bis 3.4. Linz, Galerie OÖ

Niketa“ Kunstverein im

Kulturquartier 28. „Christoph bis 12.4. Linz, Kunstsammlung

Raffetseder - Cut des Landes OÖ im

Off“ Kulturquartier ~ Salzburg:

~ 2. „Beat Zoderer - 25.1.-3.4. Salzburg, Galerie

first appearance & Ruzicska

new works“ 8. „Alona Rodeh - Dark bis 31.3.; Salzburg,

Ages 2020“; Kunstverein Künstlerhaus

„Gabriele Fulterer &

Christine Scherrer -

Darkroom“ 8. „Eva Hradil - bis 1.3. Salzburg, Galerie

Brotberuf Malerei“ Eboran 14. „Autonomes Salzburg, MARK

Kollektiv“ Salzburg 15. „Rendering Memory“ bis 13.4. Salzburg, Galerie

5020 15. „Anna Meyer - Kritik bis 13.4. Saalfelden, Kunsthaus

der digitalen Nexus

Unvernunft“ 21. „Arik Brauer - bis 22.4. Salzburg, Neue

Frauenschicksale. Residenz, Säulenhalle

Werke 1948-2018“ 21. „Brigitte bis 17.3. Bürmoos, Torf Glas

Oberndorfer - Ziegel Museum

Gedankenspiele“ ~ Tirol:

~ 1. „Norbert Zehm, bis 27. Innsbruck, Galerie

Gazmend Freitag - Artinnovation

Love & Dreams“ 5. „Absolon, Angeli, bis 16.3. Innsbruck, Galerie

Attersee, Thomas Flora

Kocherscheidt,

Oberhuber u.a.“ 6. „Janine-Chantal bis 9.3. Innsbruck, Galerie

Weger - Space to be“ Plattforum 6020 8. „Wegbereiter - bis 16.2.2020; Erster Innsbruck, Tirol

Technische Truppen Ausstellungstag Panorama mit

und ihre Leistungen“ Kaiserjägermuseum 8. „Maryam Jafri - Wege Innsbruck,

zur Knechtschaft neu Taxispalais

geteert“ Kunsthalle Tirol 15. „Elmar Peintner - bis 21.4. Galtür, Alpinarium

Fels und Schnee“ 16. „soliloquy. alleine. bis 9.3. Innsbruck, Die

laut“ Bäckerei 16. „Reiner Schiestl - bis 16.3. Innsbruck, Galerie

Zum 80. Geburtstag“ Maier 19. „Ulrike bis 16.3. Innsbruck, Galerie

Halmschlager, Andrea Nothburga

Maxa Halmschlager,

Günter Ramminger“ 21. „For Anyone but not bis 20.4. Innsbruck,

for Everyone - Kunstpavillon

Demokratie

verhandeln“ 22. „Auf der Kippe - Ein bis 10.11.; Erster Innsbruck,

Konfliktgeschichte Ausstellungstag Volkskunstmuseum

des Tabaks“ 26. „Matta Wagnest - Innsbruck, Artdepot

Beasts“ 27. „Leopold Kessler - bis 11.5. Innsbruck, Neue

food track“ Galerie ~ Vorarlberg:

~ 1. „30 Jahre Galerie bis 30.3. Feldkirch, Galerie

Sechzig: Karl-Heinz Sechzig

Ströhle - Continued

Existence“ 7. „NEUNmalNEU“ bis 3.3. Feldkirch, Villa

Claudia 14. „Jerusalem 1904 - bis 2.6. Schwarzenberg,

Eine künstlerische Angelika Kauffmann

Pilgerreise des Museum

jungen Malers Bartle

Kleber“ 19. „‘Freie‘ bis 26.5.; vorarlberg Lustenau, Druckwerk

Schülerarbeiten von museum Lustenau

15-jährigen Knaben“ 21. „Monika Supe - bis 23.3. Hard, Galerie.Z

Schein und Sein“ 22. „Philipp Leissing - bis 10.3. Bregenz, Theater

Grossstadtrauschen“ Kosmos 28. „Joseph Binder Award bis 10.4. Dornbirn, Campus V -

2018“ designforum

Vorarlberg ~ Burgenland:

~ 14. „Alles aus Liebe - bis 3.11. Eisenstadt, Landesmuseum

Zeugnisse inniger Burgenland

Verbundenheit“ 19. „Rie Pomper-Takahashi - bis 12.4. Oberschützen, Kulturzentrum

Hüpfendes Herz &

geschwellte Brust“ 22. „Bernd Irran und der Oberwart, OHO

Planet der Könige“ ~ Steiermark:

~ 1. „Hate Speech - bis 18.4. Graz, Künstlerhaus

Aggression und

Intimität“ 6. „Collegium Graz, Haus der

Artisticum 2018 - Architektur

Neue Architektur aus

Bosnien und

Herzegowina“ 6. „Barbara Essl - bis 15.3. Graz, Fotogalerie

Zeugnis der

verlassenen Zeit“ 7. „Franz Xaver Teubl - bis 23. Gleisdorf, MiR -

Im Blau X-Meer II“ Museum im Rathaus 8. „Gudrun Tischler - bis 24. Graz, Artfactory-Graz

Struktur trifft

Farbe“ 8. „Roland Scherlin - bis 1.3. Graz, atelier 12

Flowers & Bones 2“ 12. „ganz normal anders bis 8.4. Graz, GrazMuseum

- 30 Jahre

Tuntenball“ 12. „Art By Wenzo“ bis 15.3. Knittelfeld, Galerie

Forum Rathaus 14. „Jun Yang“ bis 19.5. Graz, Kunsthaus 14. „Zu viel ist nicht bis 25.8. Graz, Neue Galerie

genug! - Die

Schenkung ‚Sammlung

Artelier‘“ 14. „Wolfgang Uranitsch“ Graz, Galerie Ursula

Stross 14. „Gabriele Knam - Graz, Galerie Centrum

Einschnitt-Ausdrucke

; Christian Binder -

Ausschnitte-Eindruck

e“ 14. „Rudolf Lichtenegger bis 22.3. Leoben, Foyer Neues

- Ars momentum. Die Rathaus

Kunst des

Augenblicks“ 14. „Hannes Egger - bis 17.3. Deutschlandsberg,

Kunst aus Osttirol“ Stadtgalerie 27. „Anna-Lülja Praun Graz, Haus der

Möbelbaupreis“ Architektur 27. „Schnellebuntebilder Elevate Arts Graz, Schlossberg

, Knoth & Renner,

Berit Gilma - Liquid

Truth“ 27. „Jeremy Crane - Elevate Arts; Erster Graz,

Human Nature“ Ausstellungstag Schlossbergstollen

(Videoinstallation) ~ Kärnten:

~ 2. „Gabriele Mitterling, bis 1.3. Villach, TART - Together

David Bradatsch“ Art 4. „Brigitte Kranz - Ene, Klagenfurt, BV-Galerie

Mene, Muh ...“ 4. „Robert Schöffmann - bis 22.3. Villach, Dinzlschloss

Körper“ 5. „Kerstin Bennier - bis 28. Klagenfurt, Raum 8

Utopisch Fremdländisch“ 6. „Tomas Hoke - Kosmos 4D“ bis 19.5. Klagenfurt, Museum Moderner

Kunst Kärnten 7. „Jan Henderikse - bis 28.4. Klagenfurt, Stadtgalerie

Verlockung des Alltags“ 8. „Lydia Fehringer - Zum Velden, Kunstbahnhof

Gedenken“ Wörthersee 14. „New Feffernitz Skulptur bis 16.3. Villach, Galerie

Zeber“ Freihausgasse 20. „Gertrud Weiss Richter - bis 19.5. Klagenfurt, Museum Moderner

Himmelstreppe“ Kunst Kärnten, Treffpunkt

Burgkapelle 24. „Focus Korea I: Haengeun bis 30.3. Millstatt, Forum Kunst

Ha - When It Flowers, We contemporary

Will See“ 28. „Markus Meurer - Kunst aus Klagenfurt, Galerie de La

artenvielfältiger Materie“ Tour ~ Niederösterreich:

~ 1. „Christine Schweiger bis 31.3. Miesenbach, Gauermann

- Nah und fern“ Museum 2. „A echta Deix - Krems,

Unvergessen!“ Karikaturmuseum 2. „Sammlung bis 28.4.; Erster Klosterneuburg,

Kronberger“ Ausstellungstag Stadtmuseum 2. „Johanna Berger - Kirchstetten, Galerie

Venezianische Nacht“ M 14. „Schwere“ bis 17.3. St. Pölten,

Kunst:Werk 15. „Philipp Rameder - Baden, Haus der Kunst

Baden Damals &

Heute“ 15. „Marielis Seyler, bis 12.4. Traismauer, Galerie

Bettina Schülke - Fine Art

Zeit und

Transformation“ 15. „Eugen Plan - bis 30.3.; Erster Wegscheid/Kamp,

AgitArt“ Ausstellungstag Eremitage am Kamp 15. „AIR: Silvia bis 17.3. Baden, Kunstverein

Amancei, Bogdan

Armanu“ 16. „Ernst Ferdinand bis 17.3.; Erster Klosterneuburg,

Wondrusch - Auf der Ausstellungstag Stadtmuseum

Suche nach den

Gemälden aus der

verlorenen Zeit“ 22. „Traum von bis 30.6. Mödling,

Geschwindigkeit und Thonetschlössl

Unabhängigkeit - Das

Fahrrad“ 23. „Regards bis 24.3.; FLUSS Wolkersdorf, Schloss

Croises/PHOT‘AIX -

KünstlerInnen aus

der Provence und

Österreich“ 23. „Wettlauf zum Mond! bis 27.10. Krems,

- Die fantastische Karikaturmuseum

Welt des Science

Fiction“ 23. „Franz Part“ bis 17.3. Zwettl, Galerie

Blaugelbezwettl 23. „Franz Blaas - bis 30.3. Krems, Galerie

Zeichnung as Göttlicher

Zeichnung can“ 24. „Gotthard Muhr“ bis 23.3.; Horn, Kunsthaus

Kunstverein; Erster

Ausstellungstag 27. „55 Jahre bis 31.5.; Erster St. Pölten,

Eisenbahner Ausstellungstag Rathausgalerie

Kulturverein“ 27. „postcards - the bis 7.5. Maria Gugging,

small format“ Galerie Gugging 28. „A Matter Of Form“ bis 16.3.; NöART Horn, Kunsthaus ~ Wien:

~ 1. „Neue Wiener bis 7.; Akademie der Atelierhaus

Ernsthaftigkeit“ bildenden Künste 3. „Werner Schuster bis 16. Galerie am Park

Anna At Home“ 6. „Andras J. Nagy - bis 27.4. Knoll Galerie

Nackte Stadt“ 6. „Axel Schindler - Improper Walls

Strangers“ 7. „Manfred Willmann“ bis 26.5. Albertina 7. „Janet Efrati - Lost bis 28. Burn-In Galerie

in spaces“ 7. „Karl Korab - Neue C.A. Contemporary

Arbeiten“ 9. „Johannes Rass - ARCC.art Ottakringer Brauerei

Lumen 400“ 12. „Adalbert Gans - bis 24.6. MuTh

Colorlights.

Modulart in the

MuTh“ 12. „Best of“ Galerie Heike Curtze 12. „Friedl Wicke - bis 1.3. Alpha

Abenteuer

Aquarell-Stadtansich

ten“ 12. „Christian Hutzinger bis 19.3. Galerie Jünger

- Kleine Auswahl II.

Malerei“ 12. „Beate Kulina“; 4.2.-2.3. Gallery Steiner Art &

„Ingeborg Häberle“; Wine

„Wakter Mikes“ 13. „Die Wieden als Bezirksmuseum Wieden

Erinnerungsort der

Moderne“ 13. „Schwarz/Weiß - bis 16.3. Galerie Ulrike

Licht/Schatten“ Hrobsky 13. „Spring News“ bis 9.3.; Erster Kovacek & Zetter

Ausstellungstag 14. „Wo Dinge wohnen - bis 7.4.; Erster MUSA

Das Phänomen Ausstellungstag

Selfstorage“ 14. „Leopold Kiesling - bis 12.5. Oberes Belvedere

Im Blick. Der Mythos

von Mars und Venus

mit Amor“ 14. „Flying High - bis 23.6. Bank Austria

Künstlerinnen der Kunstforum

Art Brut“ 14. „Larissa Leverenz“ bis 15.3. Strabag Artlounge 14. „Fritz Bergler - Lukas Feichtner

Studien zu Galerie

Fragmenten einer

Geschichte“ 14. „Maria Hanl - bis 7.3.; Erster Bildraum 07

Personal Mapping“ Ausstellungstag 14. „Virginie Bailly, bis 16.3. Galerie Straihammer

Krasimira Stikar“ und Seidenschwann 15. „Rubens bis Makart. bis 10.6. Albertina

Die Fürstlichen

Sammlungen

Liechtenstein“;

„Rudolf von Alt und

sein Zeit. Aquarelle

aus den Fürstlichen

Sammlungen

Liechtenstein“ 15. „Otto Wagner und die Bezirksmuseum

kroatische Landstraße

Architektur“ 16. „100 Jahre bis 8.3. WUK-InTakt

Frauenwahlrecht -

Das Integral der

Stimme“ 16. „Gabriele Morawetz - bis 30.4. AnzenbergerGallery

Unwägbarkeiten“ 17. „Vielfältiges aus bis 10.3. Bezirksmuseum

Holz und Farbe“ Floridsdorf 19. „Heinz Frank - Der bis 12.5. Kunsthalle Wien

Winkel des Endes Karlsplatz

kommt immer von

hinten“ 19. „Camera Lucida“; bis 30.3. das weisse haus

„Republished:

Questioning

Boundaries“ 20. „Frauenbilder? bis 31.3. Bank Austria

Meisterinnenwerke Kunstforum, tresor

aus der Bank Austria

Kunstsammlung“ 20. „Ich habe hier an bis 25.8.; Erster Museum für

Dich gedacht und Dir Ausstellungstag Volkskunde, Passage

dies Andenken

mitgebracht - Die

Sammlung

Lieben-Seutter aus

Fuschl am See“ 20. „Karol Baron - bis 22.3. Slowakisches Institut

Zeichnungen

1966-1983“ 21. „Pattern & bis 8.9. bzw. 16.6. mumok

Decoration -

Ornament als

Versprechen“;

„Christian Kosmas

Mayer - Aeviternity“ 21. „Katharina Scheucher bis 7.4.; Erster MUSA-Startgalerie

- In Mimicry. You Ausstellungstag

Are Here“ 21. „Anka Luger - man Galerie Die Schöne

kann viel reden, man

muss aber nicht“ 21. „Liebhaberei der bis 10.5. Photoinstitut

Millionäre. Der Bonartes

Wiener Camera-Club

um 1900“ 24. „Yvette Janine bis 27.4. MuseumsQuartier,

Jackson, Bojana S. Tonspur_Passage

Knezevic, Katarina

Petrovic, Karen

Werner - A Chance

Encounter

(for 4 artists, 8

speakers and 16

questions)“ 25. „Data Loam. bis 8.3. AIL

Sometimes Hard,

Usually Soft“ 26. „Goran Skofic - bis 15.3. sehsaal

Interspace“ 26. „Ali Al Taiee, Ela Galerie Die Schöne

Migacz Szczepaniak -

die zwei Aus Dem

Rahmen“ 27. „Lore Heuermann - bis 28.3. Kleine Galerie

Energiefelder“ 28. „Jakob Kirchmayr“ bis 23.3. Galerie Next Hilger 28. „Wan Xia, Jarek bis 6.4. Loft8

Grulkowski - Spuren/

Traces“ ~