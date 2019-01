Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag gut behauptet

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit gut behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.968,02 Punkten nach 2.965,76 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein kleines Plus von 2,26 Punkten bzw. 0,08 Prozent.

Auch das europäische Umfeld fand nach mehrheitlich negativen Übersee-Vorgaben noch keine klare Richtung. Der Fokus der Anleger richtet sich einmal mehr nach London. Dort stimmen die Abgeordneten heute Abend darüber ab, wie es beim Brexit weitergehen soll.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato sehr dünn. Auch datenseitig werden heute keine allzu starken Impulse erwartet. Am ehesten könnte noch am Nachmittag in den USA das Verbrauchervertrauen des Conference Boards für Bewegung sorgen.

Unter den heimischen Einzelwerten zogen s Immo deutlich um 4,26 Prozent auf 17,14 Euro an. Das Jahr 2018 ist für den Immo-Konzern besser gelaufen als bisher gedacht. Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung werde „jedenfalls über dem Vorjahreswert“ (2017) von 127,6 Mio. Euro liegen, der Konzerngewinn „deutlich über dem Vorjahr“ liegen. Das NAV werde deutlich ansteigen, hatte die s Immo am Vorabend mitgeteilt.

Klar fester zeigten sich auch Palfinger mit einem Kursanstieg um 1,91 Prozent auf 26,65 Euro sowie Schoeller-Bleckmann, die sich mit plus 1,38 Prozent auf 66,35 Euro etwas von den klaren Vortageverlusten erholten.

Mit negativen Vorzeichen tendierten die Bankwerte. So büßten BAWAG 1,66 Prozent auf 37,86 Euro ein und Raiffeisen lagen 0,60 Prozent im Minus bei 23,38 Euro. Erste Group zeigten sich mit minus 0,10 Prozent auf 30,39 Euro knapp behauptet.

Der ATX Prime notierte bei 1.504,12 Zählern und damit um 0,10 Prozent oder 1,44 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 16 Titel mit höheren Kursen, elf mit tieferen und sechs unverändert. In vier Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 303.802 (Vortag: 380.028) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 7,93 (10,79) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

