Mozart-Museum: Prager Villa Bertram zum Nationalkulturdenkmal erklärt

Prag (APA) - Die tschechische Regierung hat die Villa Bertram in Prag, die als Museum zum Gedenken an Wolfgang Amadeus Mozart dient, zum nationalen Kulturdenkmal erklärt. Der neue Status des Objekts bedeutet künftig eine einfachere Finanzierung von Reparaturen der klassizistischen Villa aus dem 18. Jahrhundert, die schon seit zwei Jahren geschlossen ist, berichteten tschechische Medien am Dienstag.

„Ein schönes Geschenk zum 263. Geburtstag von W.A.Mozart“, twitterte der Kulturminister Antonin Stanek. Er bestätigte, dass ein nationales Denkmal begünstigt sei, wenn es vom Kulturministerium eine Subvention fordere. Besitzer der Villa ist die tschechische Mozart-Gemeinde.

Bertram (auf Tschechisch Bertramka) im Prager Stadtteil Smichov wurde 2010 auf Betreiben der Mozart-Gemeinde eröffnet, wurde aber ab 2016 für Renovierungsarbeiten geschlossen. Im vergangenen Herbst wurde eine Außentreppe repariert, die Fassade ist jedoch weiter baufällig. In den Gebäuden des Areals befinden sich Ausstellungen, aber auch Geräte eines Mieters, der darin erfolglos ein Restaurant betrieben und einige unzureichende Eingriffe vorgenommen hat.

Mozart hielt sich in der Villa in den Jahren 1787 und 1791 auf Einladung der damaliger Besitzer, der Sopranistin Josepha Duschek und ihres Ehemannes Franz Xaver Duschek, auf. Mozart und das Ehepaar hatten sich 1777 in Salzburg kennengelernt, woraufhin sich eine enge Freundschaft entwickelte. Anlass zu Mozarts Besuch 1787 war die Uraufführung der Oper „Don Giovanni“ im Gräflich Nostizischen Nationaltheater, dem heutigen Ständetheater in Prag.