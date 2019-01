Nächste Marssimulation des Österreichischen Weltraum Forums in Israel

Wien (APA) - Das Österreichische Weltraum Forum (ÖWF) wird im Oktober 2020 in der Negev Wüste in Israel für zukünftige Mars-Reisen trainieren. Eine entsprechende Vereinbarung hat das ÖWF und die Israel Space Agency in Tel Aviv unterzeichnet, teilte das ÖWF mit. Ein sechsköpfiges Team sogenannter „Analog-Astronauten“ wird dabei vier Wochen lang Experimente und Verfahren zum Nachweis von Spuren von Leben testen.

Das ÖWF hat in den vergangenen Jahren bereits mehrere solcher „Analog-Missionen“ durchgeführt, zuletzt 2018 im Oman. Bei dem neuen Training unter dem Namen „ADEE-20“ sollen die „Analog-Astronauten“ drei Wochen lang völlig autonom und ohne Support-Crew in der Wüste arbeiten. Bisher war bei solchen Missionen zur Unterstützung auch eine kleine Feldcrew am Testgelände stationiert.

(SERVICE - Internet: https://oewf.org/)