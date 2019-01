Pkw-Lenker fuhr in Vbg. zwölfjährigen Radfahrer an und flüchtete

Dornbirn (APA) - Ein zwölfjähriger Radfahrer ist am Montag in der Früh in der Dornbirner Schustergasse von einem Auto von hinten angefahren worden. Das Kind verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Dabei zog sich der Bub Verletzungen am Kopf und an einem Knie zu. Der Pkw-Fahrer flüchtete. Die Exekutive bat Zeugen, sich mit der Polizei Dornbirn (059133/8140) in Verbindung zu setzen.