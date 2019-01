Internationale Pressestimmen zur Krise in Venezuela

Caracas (APA/dpa/AFP) - Internationale Tageszeitungen kommentieren am Dienstag die Lage in Venezuela.

Die „Neue Zürcher Zeitung“ schreibt:

„In Brüssel trat neben dem neutralen Österreich auch Griechenland auf die Bremse, dessen Linksregierung dem sozialistischen Regime Maduros bisher treu die Stange gehalten hat. In Rom stellt sich die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung gegen ein Ultimatum. Und in Deutschland bezeichnen Vertreter der Linkspartei Guaido als ‚Putschpräsidenten‘ und verkennen, dass Maduro sein Land nicht nur in Hunger und Misere gestürzt, sondern auch das demokratisch gewählte Parlament entmachtet hat. Auch viele Sozialdemokraten haben das Regime von Hugo Chavez und dessen Nachfolger Maduro jahrelang verharmlost. (...) Nicht unähnlich verhalten sich heute europäische Christlichdemokraten mit Blick auf Ungarn. Schritt für Schritt zimmert dort der Regierungschef Viktor Orban über Justizreformen, die Schaffung eines regierungstreuen Medienkonglomerats und die Gängelung der Zivilgesellschaft ein hybrides Regime, das nicht mit der Diktatur in Caracas vergleichbar ist, aber doch autoritäre Merkmale aufweist.“

„Göteborgs-Posten“ (Göteborg):

„Der Nachfolger von Hugo Chavez, Nicolas Maduro, hat sich praktisch zum Diktator gemacht, während er sein Land gleichzeitig vollständig in den Abgrund getrieben hat. Die politischen Verhältnisse sind anders in Südamerika. Aber dass ‚starke Männer‘ mit großen Visionen nicht die Lösung der Probleme des Kontinents sind, das sollten die meisten jetzt eingesehen haben. Liberale, Christdemokraten und Sozialdemokraten, die jahrelang im Gegenwind gestanden haben, haben haltbarere Ergebnisse für die Armen zustande gebracht, als es irgendeinem sozialistischen Versessenen jemals geglückt ist. Nur die brutale Machtkonzentration ist Südamerikas Grundproblem. Die verschwindet nicht, weil sie eben rot gefärbt ist.“

„La Presse de la Manche“ (Paris):

„Die Krise in Venezuela ist zum Symbol einer neuen weltweiten Spaltung geworden. Die Vereinigten Staaten, Kanada, die Europäische Union, also liberale Demokratien, unterstützen den selbst ernannten Präsidenten Juan Guaido. Auf der anderen Seiten bildet sich ein Block um China, Russland, Kuba, den Iran, die Türkei und Syrien, nicht gerade lupenreine Demokratien. Der US-sowjetische Kalte Krieg hat ausgedient. Ein neuer Kalter Krieg beginnt gerade.“

„El Mundo“ (Madrid):

„Es war ein Fehler (der EU), Maduro eine 8-Tage-Frist zu setzen, um neue Wahlen anzusetzen, anstatt Juan Guaido ipso facto als legitimen Präsidenten anzuerkennen. Diese Entscheidung hat bereits unerwünschte Folgen, die vorauszusehen waren. ‚El Mundo‘ hat mit Guaidos Ehefrau Fabiana Rosales gesprochen, und sie sagt, beide wüssten, dass sie dem Tod ins Auge blickten. Man schenkt Maduro wertvolle Zeit, so dass er sich im Schutz seiner internationalen Verbündeten und vor allem Russlands verschanzen kann. Der Tyrann verstärkt zudem die Unterdrückung. Wie so viele Diktatoren in der Geschichte wird auch er (Maduro) grausamer, je schwächer er sich fühlt. Die Zahl der in den vergangenen Tagen festgenommenen Menschen beläuft sich bereits auf rund eintausend.“

„Moskowski Komsomolez“ (Moskau):

„Maduro und vor ihm Hugo Chavez haben die einfachen Venezolaner zur Verzweiflung getrieben. Der Hass der Masse auf Maduro und seine reiche Clique ist so groß, dass Russland ihn nicht an der Macht wird halten können. Der Kreml könnte natürlich wieder zwei strategische Bomber nach Venezuela schicken, aber das wird Maduro kaum gegen den Volksaufstand helfen. Und es ist unwahrscheinlich, dass Kreml wie in Syrien die Luftwaffe und Militärpolizei entsendet.

Trotzdem kann Russland eine wichtige Rolle spielen, um den Konflikt zwischen Maduro und (Parlamentschef Juan) Guaido zu entscheiden: Der Kreml könnte seinem Freund Maduro politisches Asyl gewähren. Für Maduro, der an Palmen, Meer und 25 Grad jahraus, jahrein gewöhnt ist, ist der lange Moskauer Winter natürlich nicht die ideale Variante. Aber immer noch besser als eine warme Zelle in Caracas.“