Autodiebe hatten es in Wien und Umgebung auf Kleinbusse abgesehen

Wien/Sofia (APA) - Ermittler der Soko Kfz und der Außenstelle West des Wiener Landeskriminalamtes haben einer Autodiebesbande das Handwerk gelegt, die sich auf die Entwendung von Kleinbussen im Großraum Wien spezialisiert hatte. Gegen die aus Bulgarien stammende Gruppe war seit Ende November ermittelt worden. In internationaler Kooperation wurden nach und nach die Identitäten der Bandenmitglieder ausgeforscht.

In der Nacht auf Samstag waren die Ermittler den Dieben in Wien-Simmering dann einen Schritt voraus. Beamte der Wiener Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) beobachteten die Gang beim Aufbrechen eines Kleinbusses und nahmen sie fest, so das Bundeskriminalamt (BK) am Dienstag. Fünf Verdächtige wurden aus dem Verkehr gezogen. Die Polizisten stellten Einbruchswerkzeug sicher. Auch technisches Equipment zum Anlernen von Autoschlüsseln fiel ihnen in die Hände.

Bei zwei Hausdurchsuchungen im Anschluss fanden die Kriminalisten weiteres belastendes Material. Unter anderem entdeckten sie gefälschte Dokumente. Die Bande hatte alle nötigen Unterlagen und Bescheinigungen bereitgestellt, um die gestohlenen Kleinbusse im Ausland weiterzuverkaufen. „Die Sicherstellungen zeigen, dass wir hier mit hochprofessionellen Tätergruppierungen zu tun haben“, sagte der Leiter des Büros Organisierte Kriminalität im BK, Dieter Csefan.

Die Kriminalisten stellten drei Täterfahrzeuge, mehrere Mobiltelefone, Navigationsgeräte und Bargeld sicher. Die Untersuchung war noch nicht abgeschlossen: So erwarten sich die Ermittler nach der Auswertung der Beweismittel umfangreiche Erkenntnisse zur Täterstruktur, die Ausforschung weiterer Komplizen, der Abnehmer und Hehler der gestohlenen Fahrzeuge.

Der Wert der sieben entwendeten Kleinbusse wurde übrigens mit rund 190.000 Euro angegeben. Wenn der Coup in Simmering geglückt wäre, wären weitere 65.000 Euro an Schaden dazugekommen. Die Kriminalisten gehen davon aus, dass die Gang nicht nur in Österreich aktiv war oder ist.