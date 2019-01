Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis am Vormittag fester

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat am Dienstagvormittag fester tendiert. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte kurz vor 11.00 Uhr in London bei 60,54 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Montag notierte der Brent-Future zuletzt bei 59,93 Dollar.

Sanktionen der USA gegen den Ölsektor Venezuelas wegen der politischen Krise in dem südamerikanischen Land hatten laut Marktteilnehmern zunächst kaum Einfluss auf die Preise. Ein derartiger Schritt sei im Grunde erwartet worden und am Markt bereits eingepreist gewesen, hieß es. Hinzu kommt, dass Venezuela mit einer Tagesproduktion von etwa 1,2 Millionen Barrel zwar kein unwichtiger Ölförderer ist. Allerdings hat sich die Produktion wegen der langjährigen Wirtschaftskrise in etwa halbiert.

Belastend für die Ölpreise wirkten zuletzt vor allem Sorgen um die Weltwirtschaft. Im Zentrum steht die zweitgrößte Volkswirtschaft China, deren Wachstum sich beständig abschwächt.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Montag auf 59,57 Dollar pro Barrel gesunken. Am Freitag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 60,90 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Dienstag mit etwas höheren Notierungen. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.308,13 Dollar (nach 1.303,80 Dollar am Montag) gehandelt.

Der Goldpreis hat laut Marktbeobachtern weiter von einem unwägbaren politischen Umfeld und einem schwächeren US-Dollar profitiert. Am Vormittag stieg der Preis bis auf 1.309 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit Juni 2018.