Transparency: Korruption trägt zu weltweiter Krise der Demokratie bei

Wien (APA) - Das anhaltende Versagen der meisten Länder, die Korruption unter Kontrolle zu bekommen, trägt nach Einschätzung von Transparency International (TI) zu einer weltweiten Krise der Demokratie bei, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Organisation. Im diesjährigen Korruptionswahrnehmungsindex 2018 (Corruption Perceptions Index - CPI) zieht die Organisation ein ernüchterndes Fazit.

„Weltweit ist die Situation düster“, teilte Transparency International bei der Vorstellung des neuen Berichts in Berlin mit. Mit einigen Ausnahmen gelinge es den meisten Ländern trotz mancher Fortschritte nicht, effizient gegen Korruption vorzugehen, heißt es in dem Bericht. Mehr als zwei Drittel aller Länder kommen in dem Index auf weniger als 50 der 100 möglichen Punkte. Der weltweite Durchschnitt liegt bei 43 Punkten. Schlusslicht mit nur 10 Punkten bildet wie in den Vorjahr Somalia, davor liegen die Krisenländer Syrien und Südsudan mit jeweils 13 Punkten, sowie Jemen und Nordkorea (beide 14). An der Spitze des Rankings liegen erneut Dänemark und Neuseeland (88 bzw. 87 Punkte), dahinter folgen Finnland, Singapur, Schweden und die Schweiz mit jeweils 85 Punkten.

Transparency warnt vor einem „beunruhigenden Zusammenhang zwischen Korruption und dem Zustand der Demokratie“. In dem Bericht ist die Rede von „einem Teufelskreis, in dem Korruption demokratische Institutionen untergräbt und im Gegenzug schwache Institutionen weniger imstande sind, Korruption zu kontrollieren“.

In den vergangenen sieben Jahren sei es weltweit nur 20 Ländern gelungen, ihre Punktezahl in dem Ranking deutlich zu verbessern - darunter Argentinien, Senegal, Guyana und Cote d‘Ivoire - hieß es. Zugleich verschlechterten sich 16 Länder signifikant - darunter Australien, Chile, Malta, Ungarn und die Türkei.

Eine negative Veränderung wurde auch bei den USA verzeichnet, die heuer erstmals nach sieben Jahren aus den „TOP 20“ fielen. Das Land verschlechterte sich unter Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr um vier Punkte und rutschte vom 16. auf den 22. Platz ab (71 Punkte). Korruption in Wirtschaft und Behörden werde in den USA als zunehmendes Problem wahrgenommen, teilte Transparency mit.

Schlusslicht in der EU ist Bulgarien mit 42 Punkten, das ist einer weniger als im Vorjahr. Nur wenig mehr Punkte erreichte Griechenland und Ungarn (mit 45 bzw. 46). Verschlechterungen verzeichnete Transprency International 2018 in der Korruptionswahrnehmung neben Ungarn auch in den EU-Ländern Malta, Rumänien und Bulgarien. In Malta wurde im Oktober 2017 die Journalistin Caruana Galizia ermordet, die über Korruption und Geldwäsche berichtet und auch Regierungsvertreter beschuldigt hatte. Wer den Mord beauftragt hatte, ist weiter unklar.

Während sich Österreich um zu zwei Plätze gegenüber dem Vorjahr verbessert und auf Rang 14 (76 Punkte) kam, verschlechterte sich Deutschland leicht um einen Punkt, rangiert aber nach wie vor vor Österreich auf Platz 11 (80 Punkte)

Der Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) wird jährlich von Transparency International auf Basis von vergleichende Länderanalysen von NGOs, Stiftungen und Unternehmensberatungsagenturen sowie Umfragen unter Managern vor allem international tätiger Unternehmen aus den vergangenen ein bis drei Jahren erstellt. In diesen wird die Wahrnehmung der Verbreitung von Bestechlichkeit sowie effektiver Mechanismen zur Bekämpfung und Prävention von Korruption im öffentlichen Sektor der jeweiligen Staaten bewertet. Ein Wert von 100 bedeutet, dass keine Korruption wahrgenommen wird. 0 bedeutet ein Höchstmaß davon.

