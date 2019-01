EU-Investionsbank investierte 2018 1,25 Mrd. Euro in Österreich

Luxemburg (APA) - Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat 2018 1,246 Mrd. Euro in Projekte in Österreich investiert. Das ist weniger als 2017, als die „Hausbank“ der EU Darlehen im Umfang von 1,58 Mrd. Euro in Österreich vergeben hat. Das Gesamtfinanzierungsvolumen der EIB-Gruppe ging 2018 auf 64,19 Mrd. Euro (2017: 78,16 Mrd. Euro) zurück, teilte EIB-Präsident Werner Hoyer am Dienstag in Brüssel mit.

Hoyer betonte, dies bedeute, dass die Bank mit jedem Euro mehr Wirkung erziele. Trotz des geringeren Volumens erreichte das insgesamt angeschobene Investitionsvolumen fast den Stand von 2017, da privatwirtschaftliches Kapital effizienter mobilisiert werden konnte, teilte die Bank in ihrem Jahresbericht mit. So habe die EIB-Gruppe 2018 mit 64 Mrd. Euro neue Investitionen von 230 Mrd. Euro in Europa und weltweit angekurbelt.

Die Zahl der unterzeichneten Projekte lag bei 854 - 2017 lag sie bei 901. Ein Rekordfinanzierungsvolumen von 10,06 Mrd. Euro erzielte die EIB über ihre Tochtergesellschaft, den Europäischen Investitionsfonds (EIF). Nutznießer waren demnach Tech-Pioniere und kleine und mittelgroße Unternehmen in ganz Europa.

Hoyer führte auch den Europäische Fonds für strategische Investitionen, kurz EFSI oder Juncker-Plan, als bestes Beispiel für die erfolgreiche Mobilisierung von privatwirtschaftlichem Kapital an. Das ursprüngliche Ziel, bis Mitte 2018 mit einer Garantie der Europäischen Kommission und der EIB in Höhe von 21 Mrd. Euro Investitionen von 315 Mrd. Euro anzustoßen, sei übertroffen worden. Der EFSI habe bereits Investitionen von über 375 Mrd. Euro angekurbelt, neues Ziel sind 500 Mrd. Euro bis 2020.

Die EIB ist nach eigenen Angaben weltweit der größte multilaterale Darlehensgeber für Klimaschutzprojekte. 2018 erhöhte die EU-Bank den Anteil ihrer Finanzierungen, die für die Bekämpfung des Klimawandels bestimmt sind, auf knapp 30 Prozent.

Gemessen am BIP erreichten die Finanzierungen der EIB-Gruppe in Österreich 0,32 Prozent. Am höchsten ist der Anteil in Griechenland und Zypern (1,01 Prozent). In absoluten Zahlen gingen die meisten EIB-Mittel nach Spanien (8,478 Mrd. Euro), gefolgt von Italien (8,462 Mrd. Euro).

Die Höhe der EFSI-Genehmigungen lag bis Ende 2018 gesamt bei 52,9 Mrd. Euro durch die EIB und 17,5 Mrd. durch EIF. Für Österreich lagen EFSI-Genehmigungen in Höhe von 1,368 Mrd. Euro vor. Das in Österreich ausgelöste Investitionsvolumen schätzt die EIB auf 4,31 Mrd. Euro.

Zur Kritik des EU-Rechnungshofs, wonach die Wirkung des EFSI übetrieben dargestellt werde, sagte Hoyer, die Bank nehme diese Kritik sehr ernst. Der Rechnungshof habe aber auch die positive Wirkung des EFSI anerkannt. Es gebe auch Misstrauen gegenüber dem Einsatz von Finanzinstrumenten.

~ WEB http://www.eib.org/ ~ APA168 2019-01-29/11:16