Leitbörsen in Fernost schließen mehrheitlich wenig bewegt

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Asien und Australien haben am Dienstag mehrheitlich wenig verändert geschlossen. Leichte Gewinne gab es in Tokio, wo der japanische Leitindex Nikkei-225 um 0,08 Prozent auf 20.664,64 Punkte zugelegte.

In China verzeichneten die Aktienindizes dagegen leichte Verluste. Der Shanghai Composite fiel um 0,11 Prozent auf 2.594,25 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong gab um 0,16 Prozent auf 27.531,68 Einheiten nach.

Wenig Bewegung gab es auch in Indien. Der Sensex 30 in Mumbai notierte zuletzt um 0,18 Prozent bei 35.592,50 Zählern.

Für Unsicherheit in Asien sorgte die nun erfolgte Anklage des US-Justizministeriums gegen Huawei, den größten Hersteller von Telekom-Hardware der Welt sowie mehrere seiner Töchter. Im Zentrum steht die Tätigkeit der Huawei-Tochter Skycom im Iran. In diesem Zusammenhang verlangen die USA auch offiziell die Auslieferung der in Kanada inhaftierten Finanzchefin des chinesischen Konzerns, Meng Wanzhou. Einige Börsianer fürchten einen negativen Einfluss auf die Lösung des Handelsstreits mit China.

In Tokio gab All Nippon Airways (ANA) den Kauf von neuen Mittelstreckenjets bekannt. Die japanische Fluggesellschaft setzt auf eine gemischte Flotte von Boeing und Airbus. Das Unternehmen teilt eine milliardenschwere Neubestellung unter den beiden weltgrößten Flugzeugbauern auf. Dabei entfällt der Löwenanteil auf den US-Konzern Boeing. Die ANA-Titel stiegen deutlich stärker als der Gesamtmarkt um 1,27 Prozent.

In Hongkong wurden Pharmawerte besonders stark nachgefragt. Die Aktien von Sino Biopharma zogen an der Indexspitze um 6,33 Prozent an und die Titel von CSPC Pharmaceutical legten als zweitstärkster Wert um 3,02 Prozent zu. Auf der Verliererseite standen dagegen einige Finanztitel wie China Life Insurance mit einem Minus von 1,63 Prozent und Bank of China mit einem Kursabschlag von 0,99 Prozent.

In Sydney verlor der All Ordinaries 0,53 Prozent auf 5.939,50 Einheiten. Bei den Einzelwerten stiegen die Aktien von TPG Telecom um 3,02 Prozent, obwohl das Unternehmen mitgeteilt hatte, ein neues Mobilfunknetz vorerst nicht in Betrieb nehmen zu können, weil die australische Regierung die Verwendung von Huawei-Ausrüstung verboten hat.