Sozialwirtschafts-KV - Gewerkschaft mobilisiert mit Aktionstag

Wien/Linz/Graz (APA) - Weil die Kollektivvertragsverhandlungen für die etwa 100.000 Beschäftigten im privaten Gesundheits- und Sozialbereich bisher zu keinem Ergebnis geführt haben, hält die Gewerkschaft heute, Dienstagnachmittag, einen Aktionstag ab. In Wien wird auf der Straße protestiert, in Linz und Graz gibt es Verteilaktionen, teilten die Gewerkschaften GPA-djp und vida mit.

Das Angebot der Arbeitgeber für eine prozentuelle Lohn- und Gehaltserhöhung um 2,37 Prozent sei „völlig unzureichend, die hart arbeitenden Kolleginnen und Kollegen haben sich mehr verdient“, argumentieren GPA-djp und vida. In Wien findet deshalb am heutigen Dienstag ab 14.30 Uhr ein Sternmarsch vom Platz der Menschenrechte beim Museumsquartier, dem Ostarrichipark im neunten Bezirk und der Hauptuniversität Wien statt, der die Protestierenden zum Friedrich-Schmidt-Platz hinterm Rathaus führt, wo bis etwa 17.00 Uhr die Abschlusskundgebung stattfindet. In Linz gibt es ab 14.00 Uhr eine Verteilaktion am Martin-Luther-Platz bei der Landstraße, in der Grazer Herrengasse seit Mittag.

Am morgigen Mittwoch soll dann weiterverhandelt werden.

