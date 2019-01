NÖ Landtag - Aktuelle Stunden sorgten im Vorfeld für Gesprächsstoff

St. Pölten (APA) - Bereits vor der Sitzung des niederösterreichischen Landtags am Donnerstag haben die beiden geplanten Aktuellen Stunden für Gesprächsstoff gesorgt. Eine davon wird die sogenannte Europaspange thematisieren, eine weitere beschäftigt sich auf Antrag der FPÖ mit „Sicherheit und Ordnung im Asylwesen“. Für Uneinigkeit bei SPÖ und NEOS sorgte die geplante Änderung der Gemeinderatswahlordnung.

„Schutz auf Zeit statt ‚All-inclusive-Hotels‘ auf Kosten der Steuerzahler!“ lautet der Untertitel der Aktuellen Stunde zum Thema Asyl. Mit diesem Titel habe die FP nichts anderes vor, als die Gesellschaft zu spalten, befand SP-Klubobmann Reinhard Hundsmüller am Dienstag in einer Pressekonferenz. „Jeder, der eine Flüchtlingseinrichtung von innen gesehen hat, wird sofort bestätigen können, dass wir jenseits von Fünf-Sterne-Einrichtungen sind.“ Die Quartiere seien vielmehr „spartanisch eingerichtet“ und auf „Zweckmäßigkeit ausgerichtet“.

Die SP sei der Meinung, dass sich „Menschen, die nach Österreich kommen, auch der österreichischen Rechtsordnung zu unterwerfen haben. Bei Verfehlungen sollen sie der Justiz zugeführt und nach Aburteilung und Verbüßung auch rückgeführt werden“, sagte Hundsmüller. „Allerdings im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften - die Menschenrechte sind einzuhalten.“

Einen VP-Antrag betreffend „Beschleunigung und Durchsetzung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen im Fremden- und Asylwesen“ werde man unterstützen, kündigte der SP-Klubobmann an. „Damit geht aber die Forderung einher, dass die Frau Außenministerin streng darauf achtet, dass es Rückführungsabkommen mit anderen Staaten gibt.“

„Uneingeschränkte Unterstützung“ sicherte Hundsmüller dem Projekt „Europaspange“ zu. Mit diesem Straßenbauvorhaben sollen das Wald- und Weinviertel an Ballungszentren und internationale Wirtschaftsräume angebunden werden. „Wir haben das von Anfang an mitgetragen.“

Gegenteiliger Meinung in Sachen „Europaspange“ zeigten sich am Dienstag einmal mehr die niederösterreichischen Grünen. Vor dem Hintergrund einer globalen Klimakatastrophe eine neue Autobahn zu diskutieren, „mutet mir absurd an“, sagte die Landtagsabgeordnete Silvia Moser. „Diese Autobahn ist in unseren Augen eine reine Transitroute. Offensichtlich sollen Güter, die aus Asien kommen, hier weiter nach Westen transportiert werden.“

Angesichts der jüngsten Häufungen von Gewalttaten gegen Frauen in Niederösterreich kündigten die Grünen für Donnerstag einen ausführlichen Antrag an, in dem Forderungen wie mehr Unterstützung für Frauenberatungsstellen und flächendeckende Frauennotwohnungen zusammengefasst werden. Ein weiterer Antrag soll sich mit der arbeitsrechtlichen Absicherung freiwilliger Einsatzkräfte im Katastrophenfall beschäftigen, bekräftigte Fraktionsobfrau Helga Krismer.

Beschlossen werden soll am Donnerstag eine Änderung der NÖ Gemeinderatswahlordnung. Die SP werde dieser zustimmen, sagte Hundsmüller. Er fand darin gute Ansätze, etwa, dass der nicht amtliche Stimmzettel so weit eingeschränkt werde, dass keine Werbung mehr darauf enthalten sein darf. „Es ist noch immer nicht das, was wir uns wünschen, aber die Kunst der Politik ist die Umsetzung des Machbaren“, erklärte der Klubobmann.

Keine Zustimmung für die Änderungen der Gemeinderatswahlordnung wird es seitens der niederösterreichischen NEOS geben. Die neue Wahlordnung sei „insgesamt kein großer Wurf“, wurde Landessprecherin Indra Collini in einer Aussendung zitiert. So sei eine Direktwahl der Bürgermeister wieder nicht vorgesehen, nicht amtliche Stimmzettel blieben weiterhin erlaubt: „Dieses System öffnet dem Missbrauch Tür und Tor und ist daher abzulehnen.“

