Wiener Rentenmarkt am Vormittag gut behauptet

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am späten Dienstagnachmittag etwas fester tendiert. Die größten Aufschläge verbuchten die dreißigjährigen Referenzanleihen gefolgt von den zweijährigen. Der Euro-Bund-Future tendierte kaum bewegt.

Datenseitig erholte sich das Konsumklima in Frankreich überraschend. Darüber hinaus waren Arbeitslosenzahlen aus Spanien positiv aufgefasst worden. Im weiteren Verlauf dürften Anleger auf das Verbrauchervertrauen in den USA blicken, das vom Conference Board um 16.00 Uhr (MEZ) veröffentlicht wird.

Danach dürften sich Börsianer dem Hauptthema des Tages widmen: den erneuten Abstimmungen im britischen Parlament zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Wichtig fassten dabei Experten die vielen Änderungsanträge auf, mit denen Westminster seinen Einfluss auf den Ausstiegsprozess ausweiten will.

Heute um 11.25 Uhr notierte der marktbestimmende März-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 164,94 um 3 Ticks über dem letzten Settlement von 164,91. Das bisherige Tageshoch lag bei 165,09, das Tagestief bei 164,85. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 24 Basispunkte. Der Handel verläuft bei durchschnittlichem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 165.546 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,26 (zuletzt: 1,28) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,42 (0,42) Prozent, die fünfjährige mit -0,19 (-0,19) Prozent und die zweijährige lag bei -0,46 (-0,47) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 47 (zuletzt: 47) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 33 (33) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 22 (22) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 15 (14) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 105,68 105,89 1,26 47 105,87 Bund 28/01 10 0,75 102,92 10297,00 0,42 33 103,04 Bund 23/03 5 0,00 100,86 101,03 -0,19 22 100,95 Bund 20/01 2 3,90 106,35 106,52 -0,46 15 106,47 ~