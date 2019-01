69. Berlinale: Die Filme im Wettbewerb

Wien/Berlin (APA/dpa) - Bei der 69. Berlinale gehen 17 Filme aus aller Welt ins Rennen um die Preise, darunter auch aus Österreich Marie Kreutzers „Der Boden unter den Füßen“. Außerdem laufen sechs weitere Filme im Wettbewerb außer Konkurrenz. Die Übersicht:

~ TITEL LAND REGIE „Der Boden unter den (Österreich) Marie Kreutzer Füßen“ „Der Goldene (Deutschland/Frankreic Fatih Akin Handschuh“ h) „Di jiu tian chang (So (Volksrepublik China) Wang Xiaoshuai Long, My Son)“ „Elisa y Marcela (Spanien) Isabel Coixet (Elisa & Marcela)“ „Gospod postoi, imeto (Mazedonien/Belgien/Sl Teona Strugar Mitevska i‘e Petrunija (God owenien/Kroatien/Frank Exists, Her Name is reich) Petrunija)“ „Grace a dieu (By the (Frankreich) Francois Ozon Grace of God)“ „Ich war zuhause, (Deutschland/Serbien) Angela Schanelec aber“ „Kiz Kardesler (A Tale (Türkei/Deutschland/Ni Emin Alper of Three Sisters)“ ederlande/Griechenland

) „La paranza dei (Italien) Claudio Giovannesi bambini (Piranhas)“ „Mr. Jones „ (Polen/Großbritannien/ Agnieszka Holland

Ukraine) „Öndög“ (Mongolei) Wang Quan‘an „Repertoire des villes (Kanada) Denis Cote disparues (Ghost Town Anthology)“ „Synonymes (Synonyms)“ (Frankreich/Israel/Deu Nadav Lapid

tschland) „Systemsprenger“ (Deutschland) Nora Fingscheidt „The Kindness of (Dänemark/Kanada/Schwe Lone Scherfig Strangers“ den/Frankreich) „Ut og stjaele hester (Norwegen/Schweden/Dän Hans Petter Moland (Out Stealing Horses)“ emark) „Yi miao zhong (One (Volksrepublik China) Zhang Yimou Second)“ ~ AUSSER KONKURRENZ:

~ TITEL LAND REGIE „Amazing Grace“ (Dokumentarfilm, USA) Alan Elliott „L‘adieu a la nuit (Frankreich/Deutschland) Andre Tehine (Farewell to the Night)“ „Marighella“ (Brasilien) Wagner Moura „The Operative (Die (Deutschland/Israel/Frankre Yuval Adler Agentin)“ ich/USA) „Varda par Agnes (Varda by (Dokumentarfilm, Agnes Varda Agnes)“ Frankreich) „Vice (Vice – der zweite (USA) Adam McKay Mann)“ ~