Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,57% freundlich

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.982,71 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 16,95 Punkten bzw. 0,57 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,10 Prozent, FTSE/London +1,36 Prozent und CAC-40/Paris +0,63 Prozent.

Der ATX konnte seine Zugewinne bis Mittag etwas ausbauen. Auch das europäische Umfeld zeigte sich nach verhaltenem Beginn einheitlich im grünen Bereich. Der Fokus der Anleger richtet sich einmal mehr nach London. Dort stimmen die Abgeordneten heute Abend darüber ab, wie es beim Brexit weitergehen soll.

Datenseitig werden heute keine nennenswerten Impulse erwartet. Am ehesten könnte noch am Nachmittag in den USA das Verbrauchervertrauen des Conference Board für Bewegung sorgen. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato dünn.

Unter den heimischen Einzelwerten zogen s Immo am oberen Ende des Kurszettels deutliche 4,38 Prozent auf 17,16 Euro an. Das Jahr 2018 ist für den Immo-Konzern besser gelaufen als bisher gedacht. Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung werde „jedenfalls über dem Vorjahreswert“ (2017) von 127,6 Mio. Euro liegen, der Konzerngewinn „deutlich über dem Vorjahr“ liegen. Das NAV werde deutlich ansteigen, hatte die s Immo am Vorabend mitgeteilt.

Klar fester zeigten sich nach den deutlichen Vortagesverlusten heute auch Schoeller-Bleckmann und stiegen 4,51 Prozent auf 68,40 Euro. Aktien der OMV konnten sich in einem freundlichen europäischen Öl-Sektor um 1,10 Prozent auf 42,36 Euro steigern.

Bei den Bankwerten gewannen Raiffeisen um 1,45 Prozent auf 23,86 Euro. Erste Group gaben hingegen geringfügig um 0,07 Prozent auf 30,40 Euro nach und BAWAG-Titel verloren leicht um 0,36 Prozent auf 38,36 Euro.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 11.40 Uhr bei 2.987,12 Punkten, das Tagestief lag im Eröffnungshandel bei 2.959,12 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,53 Prozent höher bei 1.510,66 Punkten. Im prime market zeigten sich 19 Titel mit höheren Kursen, zwölf mit tieferen und vier unverändert. In zwei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 827.893 (Vortag: 1.080.834) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 20,84 (31,29) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 153.932 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 4,68 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA220 2019-01-29/12:15