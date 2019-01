Herbstferien: Pflichtschul-Elternvertreter sehen Pläne „kritisch“

Wien (APA) - „Nach wie vor kritisch“ sieht man die geplante Einführung von Herbstferien für Schüler beim Verband der Elternvereine an öffentlichen Pflichtschulen. Dabei müssten alle „sozialen und pädagogischen Auswirkungen“ beachtet werden, so der Dachverband am Dienstag in einer Aussendung.

Die Elternvertreter fordern unter anderem wissenschaftliche Studien, „weil bis dato die pädagogische Sinnhaftigkeit von Herbstferien nicht belegt werden konnte“. Dazu stellen sie noch zwei Bedingungen: Lehrer müssten sich während der Herbstferien verpflichtend fortbilden und es müsse Gratisbetreuung für Kinder durch qualifiziertes Personal angeboten werden.