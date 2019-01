ZG-Projekt warnt vor Hochwasser in kritischen Gebieten

Wien (APA) - Ein von der ZG geleitetes System soll Vorhersagen von Starkregen, Durchflüssen und Wasserständen in kritischen Überflutungsgebieten liefern. „Ziel ist es, die Prognose in alpinen Einzugsgebieten so auszubauen, dass die Nutzer bis zu 24 Stunden im Voraus per SMS und Webplattform konkrete Angaben erhalten, ob und wie hoch kritische Infrastruktur überschwemmt werden wird“, berichtete die ZAMG.

Grundlage des zweijährigen Projektes EFFORS („Enhanced Flood Forecasting System for Critical Infrastructure Protection in Medium Size Alpine Catchments“, Anm.) sind Satellitentechnik, geografische Informationssysteme sowie meteorologische und hydrologische Modelle. Die Berechnung der Überflutungen erfolgt dabei zweidimensional und in Echtzeit, hieß es in einer Aussendung der ZAMG.

Für derart lokale Prognosen ist es notwendig, das kleinräumige Wetter und die Wechselwirkungen mit Bächen, Flüssen und dem Gelände der Region optimal zu erfassen. „Wir haben ein System entwickelt, das möglichst umfassend und zeitnah die aktuelle Situation analysiert und darauf basierend die detaillierten Prognosen berechnet“, sagte Projektmanager Fritz Wölfelmaier von der ZAMG. EFFORS vernetze meteorologische und hydrologische Messdaten mit Daten von Satelliten und geografischen Informationssystemen sowie mit meteorologischen, hydrologischen und hydrodynamischen Modellierungen.

Die Nutzer können zum Beispiel einzelne Flächen oder Objekte definieren, für die sie Warnungen erhalten wollen und sie können für bestimmte Wasserstände einzelner Flussabschnitte Alarmierungen bekommen. Die Informationen werden über Webportale und SMS übermittelt. Der Dienst soll vor allem dem Schutz von kritischer Infrastruktur dienen und richtet sich sowohl an Infrastrukturbetreiber (wie Straßen- und Eisenbahngesellschaften, Industriebetriebe, Kraftwerksbetreiber) und öffentliche Institutionen (Länder, Gemeinden, Katastrophenschutz) als auch an Privatpersonen.