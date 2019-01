Kombination: Olympiasieger Frenzel fällt für Klingenthal-Weltcup aus

Klingenthal (APA/dpa) - Der Weltcup der Nordischen Kombinierer am Wochenende in Klingenthal findet ohne Olympiasieger Eric Frenzel statt. Der Deutsche muss wegen eines grippalen Infekts auf seinen Heim-Weltcup verzichten, sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch am Dienstag. Frenzel kämpft seit Wochen um seine Sprungform, der 30-Jährige konnte schon am vergangenen Wochenende in Trondheim krankheitsbedingt nicht antreten.