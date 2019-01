OSZE-Generalsekretär befürchtet ungewollte Eskalation in Europa

Wien (APA/dpa) - Der OSZE-Generalsekretär Thomas Greminger ist besorgt über die Sicherheitslage in Europa. Eine ungewollte Eskalation durch einen militärischen Zwischenfall sei „ein sehr reales Risiko“, sagte er der Initiative „Gesichter der Demokratie“. Er plädierte unter anderem für mehr Offenheit bei Militärmanövern - vor allem in grenznahen Gebieten, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Prinzipiell hätten Staaten zwar ein Recht auf Manöver, „Zurückhaltung, Vorhersehbarkeit und Transparenz sind dabei aber für die Risikominimierung und Vertrauensbildung entscheidend.“ Der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) mit Sitz in Wien gehören insgesamt 57 Staaten aus Europa, Nordamerika und Asien an. Sie versteht sich als größte regionale Sicherheitsorganisation. Ihre Aufgaben sind vielfältig und reichen von Wahlbeobachtung, dem Kampf um die Wahrung der Pressefreiheit, dem Schutz von Minderheitenrechten bis hin zur Beobachtermission in der umkämpften Ostukraine.

