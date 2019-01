Deutscher Theologe Drewermann erhält Hermann-Hesse-Preis

Calw (APA/dpa) - Der Theologe und Schriftsteller Eugen Drewermann erhält in diesem Jahr den Preis der Internationalen Hermann-Hesse-Gesellschaft. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung soll ihm am 11. Mai in Calw überreicht werden, wie die Gesellschaft am Dienstag weiter mitteilte.

Drewermann, unter anderem Verfasser des Hesse-Buches „Das Individuelle gegen das Normierte verteidigen“, mache sich seit Jahren um die Deutung von Hesses Werk verdient. Auch seien Parallelen des kritischen Theologen zum Lebensweg Hesses deutlich erkennbar.

Der alle zwei Jahre verliehene Preis soll die Auseinandersetzung mit dem Werk des 1962 gestorbenen Dichters fördern. Vor zwei Jahren war die Auszeichnung zum ersten Mal vergeben worden - an den Schweizer Schriftsteller Adolf Muschg.

(S E R V I C E - www.hessegesellschaft.de/informationen.html)