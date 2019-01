Deutsche Kanzlerin Merkel fährt zum Visegrad-Treffen nach Bratislava

Bratislava (APA/dpa) - Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel wird am 7. Februar an einem Treffen der so genannten Visegrad-Gruppe in Bratislava teilnehmen. Dazu gehören die vier mitteleuropäischen Länder Slowakei, Tschechien, Ungarn und Polen. Außerdem seien bilaterale Gespräche mit dem slowakischen Regierungschef Peter Pellegrini geplant, teilte das Regierungsamt in Bratislava am Dienstag mit.

Als wichtigste Gesprächsthemen nannte das Regierungsamt die engen bilateralen Beziehungen sowie europapolitische Fragen. Die Slowakei führt seit Jahresbeginn den Vorsitz in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Auch in der Visegrad-Gruppe hat das einzige Euro-Land dieser Gruppe derzeit den Vorsitz inne.

Die auch als V4 bezeichneten Visegrad-Länder gehören innerhalb der EU zu den schärfsten Kritikern Merkels in der Flüchtlingspolitik. Sie lehnen eine Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb Europas ab und warfen der deutschen Kanzlerin wiederholt vor, mit einer „Einladungspolitik“ die Einwanderung nach Europa verstärkt zu haben.

Gemeinsam kritisieren die V4-Länder aber auch das Pipelineprojekt Nordstream 2, das russisches Gas unter Umgehung der Ukraine durch die Ostsee direkt nach Deutschland bringen soll. Insbesondere die Slowakei verdient bisher auch am Weitertransport von russischem Erdgas über die Ukraine in andere europäische Länder.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte im vergangenen Juni an einem Visegrad-Treffen kurz Übernahme österreichischen EU-Ratspräsidentschaft in Budapest teilgenommen.

