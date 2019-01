69. Berlinale: Die Österreicher beim Filmfestival

Berlin/Wien (APA) - Österreich ist auch heuer bei der Berlinale stark vertreten, was nicht zuletzt der Wettbewerbsteilnahme von Marie Kreutzer zu verdanken ist. Im Folgenden ein Überblick über die österreichischen (Ko)-Produktionen beim Filmfestival:

~ SCHIENE TITEL REGIE DARSTELLER PREMIERE

und

DARSTELLERINN

EN Wettbewerb „Der Boden Marie Valerie 9. Februar,

unter den Kreutzer Pachner, Pia 15.30 Uhr

Füßen“ Hierzegger,

Mavie

Hörbiger,

u.a. Forum „Erde“ Nikolaus Dokumentarfil 8. Februar,

Geyrhalter m 15 Uhr Forum „Die Kinder Kelly Andrea Maier, 8. Februar,

der Toten“ Copper/Pavol Greta Kostka, 19 Uhr

Liska Klaus

Unterrieder,

u.a. Forum „Heimat ist Thomas Heise Dokumentarfil 9. Februar,

ein Raum aus m 16 Uhr

Zeit“

(deutsch-öste

rreichische

Koproduktion) Forum „Part One: Rosalind Experimentalf 9. Februar, Expanded Where There Nashashibi ilm 17.30 Uhr

Is A Joyous

Mood, There A

Comrade Will

Appear To

Share A Glass

Of Wine“

(britisch-pol

nisch-österre

ichisch-niede

rländische

Koproduktion) Special „Brecht“ Heinrich Burghart 9. Februar,

(deutsch-öste Breloer Klaußner, 15 Uhr

rreichische Adele

Koproduktion) Neuhauser,

Tom

Schilling,

u.a. Series „M - Eine David Schalko Sarah 12. Februar,

Stadt sucht Viktoria 18.30 Uhr

einen Mörder“ Frick, Lars

Eidinger,

Christian

Dolezal,

Verena

Altenberger,

Murathan

Muslu, u.a. Perspektive „Fisch lernt Deniz Cooper Salka Weber, 12. Februar, Deutsches fliegen“ Alessandro 16.45 Uhr Kino (deutsch-öste Bressanello,

rreichische Julia

Koproduktion) Edtmeier,

u.a. Perspektive „Born In Maryam Zaree Dokumentarfil 9. Februar, Deutsches Evin“ m 19 Uhr Kino (deutsch-öste

rreichische

Koproduktion) Shorts „It Has To Be Rainer Experimentalf 9. Februar,

Lived Once Kohlberger ilm 16 Uhr

And Dreamed

Twice“

(deutsch-öste

rreichische

Koproduktion) ~ (S E R V I C E - www.berlinale.de)