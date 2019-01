Brexit - London: May will Abkommen mit EU wieder aufschnüren

London (APA/AFP/Reuters) - Die britische Premierministerin Theresa May will das mit der EU ausverhandelte Brexit-Abkommen wieder aufmachen und neu verhandeln. Um die Zustimmung des Unterhauses zu bekommen, müsse die Backstop-Regel für Nordirland geändert werden, „und das heißt, der Austrittsvertrag muss wieder geöffnet werden“, so ihr Sprecher am Dienstag in London. Die EU hat diese Option bisher kategorisch zurückgewiesen.