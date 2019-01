Sozialwirtschafts-KV - Arbeitgeber hoffen auf raschen Abschluss

Wien (APA) - Die Arbeitgeberseite in den Kollektivvertragsverhandlungen für die etwa 100.000 Beschäftigten im privaten Gesundheits- und Sozialbereich hofft auf einen raschen Abschluss in der dritten Runde am morgigen Mittwoch. Trotz der scheinbar weit auseinanderliegenden Positionen seien die bisherigen Gespräche konstruktiv verlaufen, hieß es in einer Aussendung der Sozialwirtschaft Österreich am Dienstag.

Die Gewerkschaft hält heute einen Aktionstag ab. Die Arbeitnehmerseite fordere mehr als sechs Prozent Gehaltserhöhung, die Arbeitgeber böten 2,37 Prozent. „Zusammen mit den Forderungen nach einer 35 Stunden-Woche und sechs Wochen Urlaub für alle sowie weiteren Punkten summieren sich die Wünsche der Gewerkschaften auf über 25 Prozent Mehrkosten, das wäre in keiner Branche auch nur annähernd leistbar“, meinte SWÖ-Verhandlungsführer Walter Marschitz. Der Vorsitzende der Sozialwirtschaft Österreich und Geschäftsführer der Volkshilfe, Erich Fenninger, erinnerte daran, dass sich die „natürlichen sozialpartnerschaftlichen Interessengegensätze“ im Gesundheits- und Sozialbereich etwas anders darstellten als in anderen Bereichen, denn der Großteil der Betriebe sei gemeinnützig.