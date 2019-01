EU zahlt Grenzzaunerneuerung in Marokko

Rabat/Ceuta/Melilla (APA) - Marokko hat damit begonnen, den Grenzzaun zu den beiden spanischen Nordafrika-Exklaven Ceuta und Melilla mit Stacheldraht und Gräben zu verstärken. Die „Grenzausbesserung“ wird aus EU-Töpfen finanziert. Ende letzten Jahres zahlte die EU-Kommission dem nordafrikanischen Land 140 Millionen Euro für die Eindämmung illegaler Flüchtlingsströme nach Europa.

Ein Teil dieser Zahlungen wird nun für die Ausbesserung der Grenzen zu Ceuta und Melilla benutzt, wie die spanische Tageszeitung „El Mundo“ am Dienstag berichtete. Die Grenzzäune, die die beiden spanischen Städte von Marokko trennen, wurden in den vergangenen Jahr immer wieder von afrikanischen Migranten gestürmten. Teilweise nahmen bis zu 600 Flüchtlinge gleichzeitig an den Versuchen teil, die bis zu sechs Meter hohen Zäune zu überwinden. Vor allem seitdem die „Balkanroute“ dicht gemacht wurde und die rechtspopulistische Regierung in Rom Italiens Häfen für Flüchtlingsboote sperrte, wurde Spanien im vergangenen Jahr zum Hauptempfängerland der über Nordafrika bzw. das Mittelmeer geflüchteten Personen.

Rund 57.500, meist afrikanische Migranten versuchten mit Booten illegal von Marokko nach Spanien überzusetzen. Wer die lebensgefährliche Überfahrt durch die Straße von Gibraltar allerdings nicht zahlen kann oder wem sie schlicht zu riskant ist, versucht sein Glück an den Grenzen zu den beiden spanischen Städten an der marokkanischen Küste. 6.800 Migranten gelang es 2018, nach Ceuta und Melilla zu kommen. Viele Flüchtlinge verletzen sich allerdings regelmäßig an den scharfen Stacheldrahtzäunen.

Als der spanische Sozialist Pedro Sanchez (PSOE) nach einem Misstrauensvotum im vergangenen Sommer die Regierung übernahm, sprach er sich für eine „humanere“ Flüchtlingspolitik aus. Sein Innenminister Fernando Grande-Marlaska kündigte bereits im Juni an, Spanien werde auch weiterhin den Schutz seiner unter hohem Migrationsdruck stehenden EU-Außengrenzen garantieren, allerdings mit „weniger grausamen Methoden“. So sollten als erstes die scharfen Stacheldrähte auf den Grenzzäunen entfernt werden.

Die Ankündigung sorgte für große Polemik, in Spanien, in Europa und auch in Marokko. Während Spaniens Oppositionsparteien und Europa befürchteten, die Grenzen zu Ceuta und Melilla würden nun durchlässiger werden, sprach die marokkanische Regierung von einem möglichen Magnet-Effekt, der noch mehr afrikanische Migranten aus Subsahara-Afrika nach Marokko locken könnte. Schon bald musste Pedro Sanchez von seinem Versprechen einer „humaneren“ Grenzkontrolle abrücken.

Wie es aussieht, dürfte der Deal zwischen Spanien und der Europäischen Union mit Marokko nun alle Seiten zufriedenstellen. So kündigte Spaniens Innenminister Grande-Marlaska in der vergangenen Woche auch den versprochenen Abbau der Stacheldrahtzäune auf spanischer Seite an, der schon in den kommenden Monaten beginnen soll, sobald die marokkanische Zaunseite verstärkt sei.