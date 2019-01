Wiener Let‘s CEE: FÖFF bezeichnet Vorhaltungen als „absurd“

Wien (APA) - Nach der Stadt distanziert sich auch das Forum österreichischer Filmfestivals (FÖFF) am Dienstag von den Vorwürfen, die vom einstigen Verbandsmitglied Let‘s CEE am Dienstag erhoben wurden. „Eine gezielte Benachteiligung des Festivals hat in keinster Weise jemals stattgefunden“, so FÖFF-Sprecherin Marie-Christine Hartig.

Es sei völlig „absurd“, dass die Situation des Festivals, das am Dienstag ein Aus für die heurige Ausgabe verkündete, durch Intrigen und Diffamierungen des Verbandes mitverschuldet worden sei. „Das ist ein Rundumschlag, der durchaus rufschädigend ist, auch den Fördergebern gegenüber. Wir finden dieses Verhalten eigentlich beschämend“, so Hartig in einer Aussendung.