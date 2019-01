Sea-Watch - EU-Kommission koordiniert Suche nach Lösungen

Rom (APA) - Die EU-Kommission verfolgt die Entwicklungen rund um das Rettungsschiff der deutschen NGO Sea-Watch und koordiniert die Suche nach einer Lösung, wie sie es bereits bei ähnlichen Fällen in der Vergangenheit getan habe. Dss erklärte Kommissionssprecherin Nathalie Berraud nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA am Dienstag.

Prioritär für die Kommission sei, die 47 Migranten an Bord der „Sea-Watch 3“, die sich vor der Küste der sizilianischen Stadt Syracus befindet, sofort an Land zu bringen. „Wir arbeiten für dieses Ziel“, so die Kommissionssprecherin.

Die italienische Gesundheitsministerin Giulia Grillo dementierte indes Informationen, nach denen an Bord des Schiffes ein hygienischer Notstand herrsche. „Die Situation an Bord des Schiffes ist vom sanitären Standpunkt absolut unter Kontrolle. Italien hat stets sanitäre Unterstützung gesichert und wird es weiterhin tun“, so die Ministerin.

Unterdessen wächst der Druck aus katholischen Kreisen auf die italienische Regierung hinsichtlich einer Lösung zugunsten der Migranten. Das Netz der Salesianer erklärte sich bereit, die 13 Minderjährigen an Bord des Schiffes aufzunehmen. Die italienische Bischofskonferenz CEI hatte sich bereits vergangene Woche zur Aufnahme der 47 Migranten bereit erklärt.