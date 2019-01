FMA: Rumänische Bankensteuer für Austro-Banken verkraftbar

Wien (APA) - Die von der rumänischen Regierung geplante Bankensteuer sei für die dort tätigen österreichischen Banken „unangenehm, aber verkraftbar“, sagte FMA-Vorstand Helmut Ettl am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten. „Die Steuer fördert nicht gerade die Bereitschaft ausländischer Investoren, im Land zu investieren“, betonte Ettl.

Die österreichischen Banken, die seit vielen Jahren nachhaltig in Osteuropa tätig seien, fühlten sich ungerecht behandelt, so Ettl. Die höheren Renditen, die die Banken in den osteuropäischen Ländern erwirtschafteten, seien angemessen. Gerade dieser Fall zeige, dass es in der Region ein höheres politische Risiko gebe, was höhere Renditen rechtfertige.

Bereits gestern hat Erste-Group-Chef Andreas Treichl die geplante rumänische Bankensteuer als „unangenehm, aber keine Katastrophe für uns“, bezeichnet. Die sogenannte „Steuer gegen Gier“ soll wie berichtet die Bilanzsumme der Banken in Abhängigkeit von der Höhe des jeweiligen rumänischen Interbank-Zinssatzes besteuern. Das können bis zu 1,2 Prozent sein. Neben der Erste ist auch die Raiffeisen Bank International (RBI) mit einer Tochter in Rumänien vertreten.

