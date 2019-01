Poilzei räumte Flüchtlings-Zeltlager im Norden von Paris

Paris (APA/Reuters) - Die französische Polizei hat im Norden von Paris ein improvisiertes Flüchtlingslager geräumt und die rund 300 Bewohner in feste Unterkünfte gebracht. Die Flüchtlinge und Migranten hatten in Zelten unter einer Brücke nahe der Stadtautobahn an der Porte de la Chapelle gehaust und sich mit ihrer Verlegung einverstanden erklärt.

Die zumeist aus Afrika und Afghanistan stammenden Menschen packten ihre Zelte und Habseligkeiten zusammen und stiegen in Busse ein, die sie in Migrantenzentren brachten. Die französischen Behörden haben schon mehrmals Lager in Paris und an der Küste des Ärmelkanals räumen lassen, so Ende Oktober 2016 das berüchtigte Lager „Dschungel von Calais“. Vor dort aus hatten Flüchtlinge und Migranten immer wieder versucht, versteckt in Lastwagen und Güterzügen nach Großbritannien zu gelangen.