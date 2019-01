Ägyptisches Museum in Kairo soll neu erfunden werden

Kairo/Berlin (APA/dpa) - Das Ägyptische Museum in Berlin will zusammen mit anderen Häusern eine neue Vision für das berühmte Ägyptische Museum am Tahrir-Platz in Kairo entwickeln. Unter der Leitung des Museo Egizio (Turin) sind neben der Berliner Sammlung der Louvre (Paris), das British Museum (London) und das Rijksmuseum van Oudheden (Leiden) Projektpartner, wie die Staatlichen Museen zu Berlin am Dienstag mitteilten.

Das Ausstellungshaus im Zentrum Kairos hat über mehr als ein Jahrhundert die großen ägyptischen Kulturschätze aus dem Altertum ausgestellt, galt aber schon lange als zu klein für die Vielzahl an Artefakten, zu denen die Goldmaske des Tutanchamun zählt. Die schlecht kuratierten Stücke auf engstem Raum ließen das Museum auf Besucher oft eher wirken wie ein vollgestopfter Dachboden.

Demnächst soll das neue Große Ägyptische Museum an den Pyramiden eröffnen und viel Platz für moderne Ausstellungen bieten. Die Kulturschätze aus dem Museum am Tahrir-Platz werden deshalb bereits in ihre neue Heimat nach Giseh gebracht. Das Ägyptische Museum in Berlin soll nun an der Zukunft des denkmalgeschützten Hauses mitarbeiten. Das Vorhaben wird von der EU mit 3,1 Millionen Euro gefördert.

Bei dem Projekt mit dem Titel „Transforming the Egyptian Museum Cairo“ geht es den Staatlichen Museen zufolge um „die Erarbeitung einer musealen Gesamtstrategie, Ideen für die Neukonzeption der Schausammlung und die partielle Umsetzung neuer Inhalte“.