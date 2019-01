Auszeichnung für José Carreras‘ Leukämie-Stiftung

Berlin (APA/dpa) - Die Leukämie-Stiftung des spanischen Tenors José Carreras (72) ist in Deutschland zur „Wissenschaftsstiftung des Jahres“ gekürt worden. Bisher habe sie mehr als 220 Millionen Euro für den Kampf gegen Blutkrebs beigesteuert und 1.200 Projekte zu Forschung und für Hilfe finanziert, teilte der Stifterverband am Dienstag als einer der Auslober zur Begründung mit.

Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und soll am 8. April in Berlin an Carreras übergeben werden. Der spanische Opernsänger war 1987 selbst an Leukämie erkrankt und gründete die Stiftung 1995 aus Dankbarkeit für seine Heilung.