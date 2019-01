Tierpark Buchenberg in Waidhofen an der Ybbs bleibt bestehen

Waidhofen a.d. Ybbs (APA) - Im monatelangen Streit um die Zukunft des Tierparks Buchenberg in Waidhofen an der Ybbs ist nun eine Lösung gefunden worden. Die Einrichtung werde weiterhin bestehen bleiben, teilte das Rathaus am Dienstag in einer Aussendung mit. Fortgeführt werde der Tierpark von Betreiber Andreas Plachy allerdings ohne Subventionen der Stadt.

„Wie gewohnt werde ich meine ganze Kraft als Geschäftsführer in den Weiterbestand des Parks investieren“, wird Plachy zitiert. Ein Ablöseangebot der Stadt für die Anlagen hatte er laut Aussendung nicht angenommen. „Diese Entscheidung ist zu akzeptieren, auch wenn ich mir für die Zukunft des Tierparks etwas anderes gewünscht hätte“, sagte Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP). Der Tier- und Erlebnispark Buchenberg grenze sich nunmehr ganz klar vom Naturpark Waidhofen ab. Für diesen „werden wir bis Ende März ein neues Konzept beim Land Niederösterreich einreichen“, hielt der Stadtchef fest.

„Der Gemeinderat hätte sich eine Redimensionierung des Tierparks gewünscht. Leider haben wir dazu kein gemeinsames Bild gefunden. Plachy ist nach wie vor davon überzeugt, den Betrieb in der bisherigen Form ordnungsgemäß und wirtschaftlich weiterführen zu können“, sagte Krammer weiter. Auf Grundlage von Erfahrungswerten und der vorliegenden Wirtschaftsdaten teile die Stadt diese Auffassung nicht und wolle daher keine weiteren öffentlichen Gelder in den Betrieb investieren.

Die Stadt Waidhofen an der Ybbs hatte Anfang November 2018 erklärt, den Tierpark künftig nicht mehr subventionieren und auch keine Haftungen mehr übernehmen zu wollen. Die Vorfälle um zwei im Juli entlaufene Luchse hätten das Fass zum Überlaufen gebracht. Der gefällte Beschluss wurde am 5. Dezember vollzogen, seit November liefen zwischen der Gemeinde und Betreiber Plachy Verhandlungen über eine einvernehmliche Zukunftslösung.

Zwei Luchse waren am 28. Juli in dem Tierpark entlaufen, beide wurden erst im Oktober eingefangen. Ein Angriff auf einen angeleinten Hund im August hatte zu einer Empfehlung des Magistrats geführt, das Areal zu meiden. Weiters wurde über einen Abschuss als Notlösung diskutiert.