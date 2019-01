Kickl schrieb in Sachen Abschiebungen an EU-Kommission

Brüssel (APA) - Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat sich mit seinem Bemühen um Abschiebung krimineller Asylbewerber an die EU-Kommission gewandt. EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos habe einen entsprechenden Brief von Kickl erhalten, sagte eine Sprecherin der EU-Behörde am Dienstag in Brüssel. Die EU-Kommission werde „zur gegebenen Zeit antworten“.

Die EU-Statusrichtlinie regelt derzeit den Status von Flüchtlingen. Ein Ausschluss von diesem Status ist derzeit nur bei schwerwiegenden Straftaten möglich.