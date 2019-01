Fußball: Villarreal trennte sich nach sieben Wochen von Coach Garcia

Villarreal (APA/Reuters) - Für Trainer Luis Garcia Plaza war es ein Kurzgastspiel, für den abstiegsgefährdeten spanischen Fußball-Erstligisten Villarreal ein Schuss in den Ofen: Am Dienstag trennte sich Rapids Gruppengegner in der Europa League nach nur sieben Wochen von Garcia, auch der 46-Jährige konnte die Talfahrt mit nur einem Sieg in neun Pflichtspielen nicht aufhalten.

Am 10. Dezember hatte Garcia für den geschassten Javi Calleja übernommen. Villarreal liegt derzeit auf Rang 19, fünf Punkte fehlen auf den rettenden 17. Platz. Im Cup scheiterte man unter Garcia an Espanyol Barcelona. Im Europa-League-Sechzehntelfinale ist im Februar Sporting Lissabon der Gegner.