Album von Alanis Morissette wird Grundlage für Broadway-Musical

New York (APA/dpa) - Das Erfolgsalbum „Jagged Little Pill“ der kanadischen Sängerin Alanis Morissette wird Grundlage für ein Musical am New Yorker Broadway. Die Show soll im Herbst dieses Jahres starten, kündigten die Produzenten an. Vergangenen Sommer hatte das Musical bereits in Cambridge im Staat Massachusetts Premiere gefeiert.